Die Bundeswehr kann mit der Waffenausbildung der Kurden im Nordirak beginnen. Nach dem deutschen Ausbildungsteam traf auch die erste deutsche Waffenlieferung für den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in der Kurdenhauptstadt Erbil ein. Die Panzerfäuste, Gewehre und Munition aus Bundeswehrbeständen sollen der kurdischen Peschmerga-Armee übergeben werden. Deutschland will 10.000 Kämpfer ausrüsten.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte Erbil kurz zuvor wieder verlassen. Sie sagte den Kurden bei ihrem Besuch langfristige Solidarität für ihren Kampf gegen den IS zu. Zugleich versprach sie weitere Unterstützung für die hunderttausenden Flüchtlinge im Nordirak. "Ich möchte Ihnen versichern, dass wir fest an Ihrer Seite stehen bei dieser Aufgabe."

Kurden-Präsident Massud Barsani forderte nach einem Treffen mit von der Leyen noch mehr und modernere Waffen von der internationalen Gemeinschaft. Barsani sagte, dass "die Qualität der Waffen und die Anzahl der Waffen" noch besser sein könne. Er fügte hinzu: "Es ist nicht nur unser Krieg. Wir kämpfen im Namen aller in der Welt gegen die Terroristen." Von der Leyen flog nach wenigen Stunden wieder ab. Während sie sich im Irak aufhielt, hatte in Berlin ein umfangreicher Mängelkatalog für Aufregung gesorgt. Dieser listet defektes Gerät bei der Bundeswehr auf.

Nachbesserungen der Bundeswehrreform gefordert

SPD-Verteidigungsexperte Hans-Peter Bartels forderte angesichts der Probleme eine Nachbesserung der Bundeswehrreform. "Es kann nicht sein, dass für viel Geld beschaffte Ausrüstung verschenkt oder billig weiterverkauft wird oder im Depot steht, nur weil die Wartung zu teuer ist", sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses dem Handelsblatt. "Es ist nicht gut, dass die Truppe nur 70 Prozent der Ausrüstung hat, die sie für ihre geplante Stärke eigentlich bräuchte." Der frühere Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) hatte im Zuge der Neuausrichtung der Bundeswehr verfügt, dass nicht mehr jede Truppeneinheit die volle Zahl an etwa Panzern erhält.