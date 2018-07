Die Kläger gegen den früheren bosnischen Serbenführer Radovan Karadžić haben lebenslange Haftstrafe beantragt. Das gab die Klagevertretung des Kriegsverbrechertribunals für Ex-Jugoslawien (ICTY) in Den Haag bekannt. Lebenslange Haft sei das einzig angemessene Strafmaß, hieß es in einem Dokument der Anklage. In wenigen Tagen sollen die Schlussplädoyers gehalten werden.



Karadžić muss sich wegen Völkermordes, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Er sei die herausragende politische und militärische Führungsperson im bosnischen Bürgerkrieg von 1992 bis 1995 gewesen und gilt als mitverantwortlich für das Massaker von Srebrenica. Serbische Einheiten hatten 1995 die damalige Uno-Schutzzone im Osten von Bosnien-Herzegowina erobert und insgesamt etwa 8.000 Jungen und Männer ermordet. Es war der größte Völkermord in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Karadžić wurde erst 2008 in Belgrad festgenommen, nachdem das Haager Tribunal bereits 1996 einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Der Angeklagte, der sich selbst verteidigt, fordert seinen Freispruch in allen Anklagepunkten. Ein Urteil wird nicht vor Ende des kommenden Jahres erwartet.