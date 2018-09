Die kurdischen Kämpfer sind kriegserprobt. Ihre Tradition reicht bis ins Osmanische Reich zurück, gegen verschiedene Herrscher fochten sie für die Unabhängigkeit Kurdistans. Jahrelang bekriegten sich verschiedene Fraktionen und Milizen auch untereinander. Auch Frauen gehören den Einheiten an. Für das Kommando ist ein eigenes Ministerium in Erbil zuständig. Peschmerga sind Regierungsangestellte. In Suleimanija gibt es ein "Amt für kurdische Märtyrer", also für Peschmerga, die im Kampf gefallen sind. Ihre Angehörigen erhalten eine Opferrente.