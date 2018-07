Louis Vuitton-Reisegepäck, Selbstportrait auf der Yacht, vor dem Luxushotel in Monaco: Die Fotogalerie von "miauuuu5_7" sieht auf den ersten Blick wie die von Tausenden anderen aus, die ihr Jetset-Leben auf Instagram präsentieren. Der junge Mann könnte Model oder reicher Erbe sein, doch er ist ein Killer – einige Videos und Fotos zeigen ihn im Tarnanzug beim Training im Wald, mit Sturmgewehr, und mit hochrangigen Mitgliedern von Mexikos mächtigem Sinaloa-Kartell.

José Rodrigo Aréchiga Gamboa alias "miauuuu5_7" ist in Mexiko als "Chino Ántrax" bekannt – und Chef und Mitgründer des Killer-Kommandos "Los Ántrax". Die Einheit erledigt Mordaufträge für das Sinaloa-Kartell, dient dem Drogenboss Ismael "El Mayo" Zambada García als bewaffneter Arm und Bodyguard-Truppe und organisiert Transporte von Drogen und Waffen. Zuletzt soll "Chino Ántrax" auch den Drogenhandel in Culiacán kontrolliert haben, der Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa, Wiege des Sinaloa-Kartells. Auf den Instagram-Fotos hat der Killer sein Gesicht mit Photoshop unkenntlich gemacht, wiederzuerkennen ist er auf den meisten Fotos und Videos an einem Totenkopfring, dem Logo der Ántrax-Truppe.

Tausende Mitglieder mexikanischer Kartelle präsentieren sich wie "Chino Ántrax" in sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook oder Twitter. Während sich die alten Drogenbosse wie Phantome bewegten, von El Chapo oder El Mayo kaum ein Foto kursiert, sind ihre Söhne und deren Kumpels Social-Media-Maniacs. Sie protzen in sozialen Netzwerken mit ihrem Geld, mit Autos, Drogen und Waffen, verbreiten Propaganda, die die Kartelle glorifizieren und die Gegner einschüchtern soll. Doch das Netz ist mehr als ein Spielplatz für die junge Narco-Generation. Kartelle nutzen das Internet für die Vorbereitung von Verbrechen wie Entführungen und Drogendeals – und der Generationswechsel fördert die kriminelle Innovation.

Foltervideos und Fanseiten

Den Beginn des mexikanischen Onlinedrogenkriegs markiert dem Soziologen Professor Howard Campbell zufolge ein Foltervideo: Im Jahr 2005 zirkulierte ein YouTube-Film, in dem ein Killer des Sinaloa-Kartells vier Mitglieder der Zetas verhört und foltert. "Es war das erste große Social-Media-Ereignis und schien den Stil von Al-Kaida nachzuahmen", sagt Campbell, der an der University of Texas in El Paso zum mexikanischen Drogenhandel forscht. "Danach ist das Phänomen explodiert und hat sich lawinenartig verbreitet – heute gibt es Tausende solcher YouTube-Videos und andere Arten der Social-Media-Nutzung."

Wie Terrororganisationen setzen die Kartelle auf den viralen Effekt der Narcopropaganda im Netz: Killer-Kommandos dokumentieren Morde mit Smartphone oder Profi-Kamera, sägen Gegnern vor laufender Kamera die Köpfe ab, veröffentlichen die blutigen Fotos und Videos selbst oder spielen sie Narcoblogs zu, die Material aus dem Drogenkrieg publizieren. Vor ihrer Ermordung werden gefangengenommene Rivalen oft zu Geständnissen gezwungen – wen sie entführt, getötet, was sie verbrochen haben. "Es ist eine Art politisches Statement, oft geht es um den Einfluss der Kartelle in bestimmten Regionen", sagt Campbell. "Die Narcos wollen zeigen, dass sie die Guten sind, die gegen die Bösen kämpfen, dass sie die Gesellschaft vor ihren Feinden retten, die Übles getan haben."

Der Chef der Tempelritter, "La Tuta" veröffentlicht regelmäßig PR-Videos auf YouTube, die hunderttausendfach angeklickt werden. Das Sinaloa-Kartell dokumentierte seine Hilfslieferungen an vom Sturm verwüstete Gebiete in YouTube-Videos, sogar ein Instagram-Kanal existierte kurzzeitig. Auf Facebook feiern unzählige Fanseiten die Kartelle. Unter den Anhängern finden sich harmlose Jugendliche, die den Narco-Lebensstil glorifizieren, aber auch echte Kartellmitglieder.

Doch soziale Netzwerke wie Facebook, Hi5 oder MySpace sind für die Kartelle mehr als ein Propaganda-Tool: Sie rekrutieren Nachwuchs, auch jenseits der mexikanischen Grenze, überreden auf Facebook-Seiten junge Frauen zu Treffen, die später zur Prostitution gezwungen werden, spähen Entführungsopfer und Firmen für Schutzgelderpressung aus.