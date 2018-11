Die Nato-Staaten haben sich bei ihrem Gipfeltreffen im walisischen Newport darauf geeinigt, wieder mehr Geld in die Verteidigungshaushalte zu investieren. Aus einer formellen Erklärung vom Freitag geht hervor, dass binnen einem Jahrzehnt die Zielmarke von mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erreicht werden soll.



In den vergangenen Jahren hatten die Mitgliedstaaten ihre Verteidigungsausgaben nach Nato-Angaben im Durchschnitt um 20 Prozent zurückgefahren. Russland hingegen verdoppelte seine Ausgaben demnach in etwa. Der Erklärung aus Newport zufolge soll rund ein Fünftel der Verteidigungsausgaben in große Rüstungsprojekte und die Forschung fließen.

Besonders die USA und Großbritannien hatten im Bündnis Druck für mehr Ausgaben gemacht. Im vergangenen Jahr wurde der Anteil von zwei Prozent nur von den USA (4,4), Großbritannien (2,4), Griechenland (2,3) und Estland (2,0 Prozent) erreicht. Deutschland kam auf 1,3 Prozent.

Schnell einsetzbare Truppe geplant

Die Nato hatte bei ihrem Gipfel unter anderem den Aufbau einer neuen Kriseneingreiftruppe beschlossen, um innerhalb weniger Tage auf Bedrohungen reagieren zu können. Auch ein Aktionsplan für Osteuropa, mit dem das Bündnis seine Präsenz vor Ort erhöhen will, war Teil der Beschlüsse. Sie sind eine Reaktion auf den Konflikt mit Russland wegen der Ukraine-Krise.