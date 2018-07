Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat Anzeichen von Aktivitäten im nordkoreanischen Atomreaktor Yongbyon entdeckt. Das berichten verschiedene Medien unter Berufung auf den Jahresbericht der Behörde. Demnach haben Experten den Austritt von Wasser und Dampf an einem der Reaktoren beobachtet, was für dessen Inbetriebnahme spricht. Satellitenbilder, die seit August 2013 aufgezeichnet wurden, sollen dies bestätigt haben, so der IAEA-Bericht.

Der Reaktor war jahrelang außer Betrieb, 2007 war er abgeschaltet worden. Zu dem Zeitpunkt hatte Nordkorea noch genügend Plutonium für vier bis acht Atombomben. Yongbyon ist die einzige Anlage des Landes zur Produktion von Plutonium für sein Atomwaffenprogramm. Theoretisch kann der Reaktor im Jahr sechs Kilogramm Plutonium produzieren – genug für eine Atombombe.

Das Institut für Wissenschaft und internationale Sicherheit (ISIS) hatte bereits Anfang August berichtet, dass Nordkorea die Anlage in Yongbyon ausbaut. Schon zu diesem Zeitpunkt war von Aktivitäten auf dem Gelände die Rede.

Seit dem Jahr 2009 lässt Nordkorea keine Inspektoren der IAEA mehr auf das Gelände des Reaktors. Nach offiziellen Angaben aus Pjöngjang wird in der Anlage niedrig angereichertes Uran für einen Leichtwasserreaktor produziert.