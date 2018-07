Vor seiner Rede an die Nation hat US-Präsident Barack Obama die Kongressführung über seine Pläne für den Kampf gegen die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) informiert. Dem Weißen Haus zufolge stellte er klar, dass er kein Mandat des Kongresses für den Kampf gegen die Islamisten benötige. Am Mittwochabend will sich der US-Präsident zu seinen Plänen in einer Fernsehansprache äußern.

Einem Bericht der Washington Post zufolge ist der Präsident entschlossen, die Islamisten auch außerhalb des Iraks zu bekämpfen. Obama werde den IS angreifen, wo immer sich die Miliz auch aufhalte, zitiert das Blatt einen Verteidigungsexperten, der sich mit Obama über dessen Strategie unterhalten habe.

Mehrere Beobachter rechnen damit, dass die neue Strategie Obamas weitreichendere Luftangriffe gegen Ziele im Irak und möglicherweise in Syrien beinhalten wird. Die USA hatten im August mit Angriffen aus der Luft gegen die Terrorgruppe begonnen. Eine ausdrückliche Zustimmung vom Kongress hatte es dafür nicht gegeben.

Amerikaner befürworten Kampf gegen den IS

Innerhalb des Kongresses herrscht Uneinigkeit darüber, ob Obama ein Mandat für seine Pläne benötigt. Bei dem Treffen mit den Republikanern John Boehner und Mitch McConnell sowie den Demokraten Harry Reid und Nancy Pelosi wollte er zwar dafür sorgen, beide Parlamentskammern einzubeziehen. Letztlich lägen solche Entscheidungen aber bei Obama, sagte ein Sprecher des Weißen Hauses. Ein Kompromiss könnte sein, dass der Kongress 500 Millionen Dollar freigibt, mit denen die Gegner der IS-Terroristen unterstützt werden sollen, berichtet die New York Times.



Einer Umfrage für die Washington Post und dem Fernsehsender ABC zufolge sind die Menschen in den USA über die Erfolge der IS-Terroristen sehr besorgt. Neun von zehn Amerikanern stufen die Terrormiliz demnach als große Bedrohung ein. Die Luftangriffe im Irak unterstützen 71 Prozent der Befragten, 65 Prozent befürworten eine Ausweitung der Angriffe auf IS-Stellungen in Syrien.

Auch am Montag und Dienstag bombardierten US-Kampfjets und unbemannte Drohnen nach Angaben des Pentagons Ziele in der Nähe des Haditha-Staudamms in der Provinz Anbar. Dabei seien mehrere Fahrzeuge der Miliz zerstört oder beschädigt worden, von denen zwei Flugabwehrgeschütze transportiert hätten.