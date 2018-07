US-Präsident Barack Obama reist inmitten der Ukraine-Krise nach Ostmitteleuropa. Unmittelbar vor dem Nato-Gipfel in Wales will er am Mittwoch in der estnischen Hauptstadt Tallinn die drei baltischen Präsidenten sowie Estlands Regierungschef Taavi Rõivas treffen, um den Nato-Bündnispartnern die Unterstützung Amerikas zu garantieren. Lettland, Litauen und Estland, aber auch Polen und Rumänien fordern seit Beginn der russischen militärischen Einmischung in der Ukraine aus Sorge um ihre eigenen Grenzen mehr Nato-Präsenz in ihren Staaten.

Anschließend wird Obama zum Nato-Gipfel nach Newport fliegen, wo von Donnerstag an die Ukraine-Krise ebenfalls im Mittelpunkt steht. Das Militärbündnis will dabei die Schaffung einer Speerspitze der bestehenden Schnellen Eingreiftruppe NRF beschließen, wie Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen angekündigt hat. Die Nato will innerhalb von zwei, drei Tagen Truppen in östliche Mitgliedsstaaten entsenden können, sofern diese von Russland bedroht werden.

Die Ukraine wirft Russland vor, die Separatisten im Osten mit Waffen und Kämpfern zu unterstützen. Die Regierung in Moskau bestreitet das. Seit Beginn des Konflikts Mitte April sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen mindestens 2.600 Menschen getötet worden.



Klitschko will Helme und Westen von Deutschland

Die Nato hält den Krieg in der Ukraine offenbar schon für entschieden. "Militärisch ist der Konflikt für Kiew bereits verloren", zitiert Spiegel Online einen ranghohen General. Dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko blieben "eigentlich nur noch Verhandlungen, um seine Männer lebend aus der Zange der Russen abzuziehen". Besondere Sorgen mache den Nato-Militärs dabei die neue Front im Süden nahe der Großstadt Mariupol, die Moskau nutzen könne, um sich eine Landverbindung zur Krim freizukämpfen.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, appellierte an die deutsche Regierung, der ukrainischen Armee militärische Ausrüstung zu liefern. Die Führung in Kiew bitte seit drei Monaten bei den Nato-Staaten vergeblich um Unterstützung, schrieb der frühere Boxweltmeister in einem Gastbeitrag für die Bild. Gefragt seien nicht Raketenwerfer und Gewehre, wie sie die Bundesregierung jetzt den nordirakischen Kurden schicke, sondern Schutzhelme und Westen. Die Armee verteidige nicht nur die Ukraine, sondern Europa und seine Werte.