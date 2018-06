Bei den wichtigsten Wahlen seit mehr als zwei Jahren hat die Kremlpartei Geeintes Russland ihre Position deutlich gefestigt. Ein eindeutiges Ergebnis verzeichnete die Regierungspartei bei ihrer ersten Teilnahme an einer Abstimmung auf der im März annektierten Schwarzmeerinsel Krim: 70,47 Prozent stimmten nach Angaben der Wahlkommission für Geeintes Russland.



Auch in der Hauptstadt Moskau wurde ein neuer Stadtrat gewählt, dort sicherten sich Vertreter von Geeintes Russland ebenfalls die meisten Mandate: 38 von insgesamt 45. Die bereits im Parlament vertretenen Kommunisten kamen auf fünf Mandate. Erstmals wieder im Stadtrat sind die ultranationalistische Liberaldemokratische Partei des Rechtspopulisten Wladimir Schirinowski sowie Rodina (Heimat). Sie erhielten je ein Mandat.

In Moskau beteiligten sich etwa 21 Prozent der Berechtigten an der Abstimmung am Sonntag. Der Chef der liberalen Oppositionspartei Jabloko, Sergej Mitrochin, sagte, das neue Stadtparlament sei "antidemokratisch" und eine "Schande" für Bürgermeister Sergej Sobjanin.



Jabloko hatte versucht, sich im Wahlkampf als Partei der Kriegsgegner zu profilieren, scheiterte bei der Abstimmung jedoch erneut. Dennoch zeigte sich Mitrochin zufrieden: Seine Partei konnte erhebliche Zugewinne verzeichnen. Zudem hätten alle Jabloko-Kandidaten ein Memorandum unterschrieben, wonach Putins Konfrontation mit der EU und den USA im Ukraine-Konflikt den nationalen Interessen Russlands zuwiderlaufe, sagte Mitrochin. Die vielen Jabloko-Wähler hätten gezeigt, dass sie mit der Politik von Kremlchef Putin im Ukraine-Konflikt nicht einverstanden seien, sagte Mitrochin.

Unabhängige Wahlbeobachter melden landesweit Verstöße

Unabhängige Wahlbeobachter der Organisation Golos sprachen von Hunderten Verstößen im ganzen Land. Aussichtsreiche Kandidaten seien nicht zugelassen oder ausgegrenzt worden. Wahlkampfmaterial wie Plakate und Zeitungen sei gezielt zerstört worden. Es habe teils massiven Druck seitens der Behörden auf Wähler wie Rentner, Patienten in Krankenhäusern und Soldaten gegeben, hieß es in den Berichten der Beobachter.

Insgesamt waren nach jüngsten Angaben rund 75 Millionen Menschen in weiten Teilen Russlands zur Abstimmung aufgerufen. Dabei wurden unter anderem 30 Gouverneure gewählt – allerdings gab es keinen einzigen Machtwechsel, wie Medien berichteten.



Auf ganz Russland gesehen habe die Wahlbeteiligung bei durchschnittlich 46,25 Prozent gelegen, sagte der Vizechef der Wahlkommission, Leonid Iwlew. Das öffentliche Interesse an der Abstimmung galt auch wegen fehlender politischer Konkurrenz und mangelnder Berichterstattung in den Staatsmedien als gering.