Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich auf das nächste Sanktionspaket gegen Russland verständigt. Wie EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy am Montagabend mitteilte, sei das Paket von den nationalen Regierungen genehmigt worden. Die Anwendung der verschärften Sanktionen verzögert sich jedoch um einige Tage. Somit soll unter anderem Russland Zeit zum Einlenken im Ukraine-Konflikt gegeben werden.



Die Verzögerung soll laut Rompuy auch der EU Zeit verschaffen "für eine Beurteilung der Umsetzung der Waffenstillstandsvereinbarung und des Friedensplans". Mit Blick auf die Situation in der Ostukraine sei die EU bereit, "die vereinbarten Sanktionen ganz oder teilweise noch einmal zu überdenken".

Nach Angaben eines Diplomaten sollen die EU-Botschafter am Mittwoch wieder über die Lage beraten.

Laut EU-Diplomaten treffen die neuen Sanktionen der Europäischen Union unter anderem Staatsbanken, Rüstungsfirmen und Unternehmen aus der Erdölförderung. Die EU will ihnen den Zugang zu europäischen Krediten erschweren. Nach Angaben der Diplomaten wären auch die russischen Ölkonzerne Rosneft, Transneft und Gazprom Neft betroffen.

Finale Zustimmung mehrfach verschoben

Bislang hatte die EU mehrheitlich staatlichen russischen Banken die Kreditaufnahme erschwert und Einzelpersonen mit Sanktionen belegt. Die neuen Strafmaßnahmen beziehen sich offenbar auch auf den Handel mit Waffen und Gütern, die neben zivilen auch einen militärischen Nutzen haben können, sowie auf den Handel mit spezieller Technik, die im Energiesektor zum Einsatz kommt. Zudem will die EU weitere Einreiseverbote und Kontosperren verhängen gegen 24 Personen, die aus ihrer Sicht verantwortlich sind für die Destabilisierung der Ukraine.

Der Beschluss der EU hatte sich am heutigen Montag immer weiter in die Abendstunden verschoben. Eigentlich sollte die Entscheidung bereits um 15 Uhr verkündet werden, dann wurde für 18 Uhr ein Sondertreffen der 28 Botschafter in Brüssel einberufen. Der finnische Ministerpräsident Alexander Stubb erklärte in Helsinki, Finnland und die übrigen EU-Staaten hätten sich zwar auf die Annahme neuer Sanktionen geeinigt, Gesprächsbedarf habe es aber noch über den Zeitplan gegeben. Dieser sehr "sehr ehrgeizig". Finnland hegt laut Stubb Bedenken. "Ich bin sehr besorgt über die indirekten Auswirkungen und russische Gegensanktionen." Es sei unmöglich zu sagen, was komme.

Sanktionen können rückgängig gemacht werden

Die EU-Botschafter hatten sich am Freitagabend auf neue Sanktionen grundsätzlich geeinigt – trotz der vereinbarten Waffenruhe im Osten der Ukraine. Diese wurde in den vergangenen Tagen mehrfach gebrochen. EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy hatte am Sonntag mitgeteilt, die Sanktionen könnten wieder rückgängig gemacht werden, falls die Waffenruhe in der Ostukraine halte.

Die Regierung in Moskau drohte der EU mit Gegenmaßnahmen. Regierungschef Dmitri Medwedew sagte der Zeitung Wedomosti, ein Überflugverbot für westliche Fluggesellschaften sei denkbar. "Es ist ein schlechter Weg. Die Sanktionen gegen uns haben nicht zu mehr Frieden in der Ukraine geführt."

Ein russisches Überflugverbot würde die meisten europäischen Fluggesellschaften schwer treffen. Vor allem für Flüge nach China, Japan und Korea sind die Routen über Russland von zentraler Bedeutung. Müssten Airlines wie Air France, British Airways oder Lufthansa auf südliche Alternativrouten ausweichen, würde dies deutlich länger dauern und die Treibstoffkosten in die Höhe treiben.