David Cameron wollte besonders clever sein. Weil er eine Abspaltung Schottlands von Großbritannien verhindern wollte, gestand der Premierminister der in Edinburgh regierenden schottischen National-Partei (SNP) 2012 zwar das von ihr geforderte Unabhängigkeitsreferendum zu. Aber er verbot, dass den Schotten auch die Alternative zur Entscheidung vorgelegt wurde, die damals zwei Drittel von ihnen befürworteten: eine weitgehende Autonomie innerhalb des gemeinsamen Landes.

Camerons Kalkül: Wenn den eigensinnigen Schotten nur die Wahl zwischen einem simplen "Yes" oder "No" zur Loslösung von Großbritannien bliebe, würden sie sich im Zweifel für den Verbleib im Vereinigten Königreich entscheiden. So kam es am Ende auch.

Doch der britische Regierungschef zahlt dafür einen hohen Preis. Denn als die Stimmung im nördlichen Landesteil kurz vor der Volksabstimmung zu kippen drohte, versprachen er und seine konservativen Tories, gemeinsam mit den mitregierenden Liberal-Demokraten und der oppositionellen Labour-Party, den Schotten genau das, was die von Anfang an eigentlich wollten: Selbstbestimmung über ihre inneren Angelegenheiten, die Devolution max.



Welche Art von Autonomie?

Hinter dieses Versprechen werden die Parteien in London nun nicht zurückkönnen, wenn sie nicht ein weiteres Referendum in wenigen Jahren riskieren wollen, das dann mit hoher Wahrscheinlichkeit anders ausgehen würde. Cameron steht deshalb nur vordergründig als Sieger da. In Wahrheit ist er durch sein Taktieren in der Referendumsfrage, sein Panikangebot in der Schlussphase der unglückseligen Angstkampagne der Unionisten und dem schließlich nur knapp verhinderten Erfolg der Sezessionisten deutlich geschwächt. Aus dieser angegriffenen Position muss er jetzt äußerst schwierige Verhandlungen mit dem schottischen SNP-Regierungschef Alex Salmond und den anderen Parteien führen.

Dabei geht es um heikle Fragen: Wie weit soll die schottische Autonomie gehen? Welchen Anteil an den Steuereinnahmen und an den Erlösen aus der Öl- und Gasförderung vor der schottischen Küste bekommt künftig die Regionalregierung in Edinburgh? Welche Gesetze darf das dortige Parlament in Zukunft allein beschließen, ohne Rücksicht auf anders lautende Bestimmungen im Rest von Großbritannien? Und wird am Ende nicht doch irgendwann wieder die Frage nach einer völligen Autonomie des nördlichen Landesteils stehen?

Zudem zeichnet sich bereits ab, dass nicht nur Wales und die Provinz Nordirland, sondern auch englische Provinzen ähnliche Rechte verlangen könnten. Abgeordnete und Vertreter von dort, die sich vom Zentrum in London gleichfalls dominiert und übervorteilt fühlen, fragen, warum nur den Schotten, Walisern und Nordiren gewährt wird, was den Bewohnern im Hauptteil des Landes vorenthalten bleibt: regionale Selbstverwaltung. Denn schon bisher können zwar die Abgeordneten aus den drei anderen Landesteilen in ihren Regionalparlamenten über viele interne Fragen entscheiden, etwa das Gesundheits- und Bildungswesen, und im Parlament in Westminster zugleich die britische Gesamtpolitik und damit auch die für England mitbestimmen. Die Bewohner Englands aber haben keine vergleichbaren Vertretungen.

Und so dürfte nun in ganz Großbritannien eine heftige Föderalismusdebatte entbrennen. Das Vereinigte Königreich, das seit jeher zentral von London aus gesteuert wird, könnte sie am Ende völlig verändern. Im Fußball haben Engländer, Schotten, Waliser und Nordiren schon immer eigene Nationalmannschaften. Womöglich gehen sie auch politisch in Zukunft in vielem eigene Wege – nur noch locker verbunden unter dem gemeinsamen Königshaus und einer amputierten Gesamtregierung.