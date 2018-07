Nun wissen wir es also. Schottland bleibt Teil des Königreichs, die Separatisten sind gescheitert. Mit sich alleine im Wahlkabäuschen gingen doch mehr Schotten als vermutet in sich; die Entscheidung, eine über drei Jahrhunderte alte Union zweier Nation zu zertrümmern, schien den versprochenen Preis nicht wert, trotz aller nationalistischen Rhetorik, trotz der Begeisterung, von der sich vorübergehend eine Mehrheit mitreißen ließ, trotz des neuen Gemeinschaftsgefühls, das so sinnstiftend und moralisch erstrebenswert schien, solange man nur darüber redete. Den großen Schritt, den Bruch mit einem kleinen Kreuz in die Tat umzusetzen, wollte dann doch nur weniger als das halbe Volk tun.

Die Gewinner jubeln über einen deutlicheren Sieg, als es die Umfragen vorausgesagt hatten. Die Verlierer, die sich ihrem Ziel schon so nahe sahen, versuchen über ihren Kater hinwegzukommen. Der ominöse "Tag der Abrechnung", den einer ihrer Führer den Unionisten nach ihrer erhofften Niederlage angekündigt hatte, bleibt aus.

Aber Schottland wird auf Jahre hinaus ein tief gespaltenes Land bleiben. Die Nationalisten haben ihren Landsleuten zu viel Verletzendes an den Kopf geworfen, sie als Verräter und Speichellecker des englischen Establishments beschimpft. Langjährige Freundschaften sind zerbrochen. Familien zerstritten, Geschwister gehen sich aus dem Weg. Eine Bekannte versucht ihre Ehe zu retten, indem sie jede politische Diskussion mit ihrem nationalistisch aufgewiegelten Mann vermeidet.

"Hallo, du Saftarsch!"

Die Politisierung des Alltags hat sogar meine noch nicht einmal fünfjährige Enkelin ergriffen, die ihrer einigermaßen schockierten Mutter aus der Schule am Wahltag die Lektion mitbrachte, sie hoffe, Schottland werde unabhängig, damit "die Briten sich nicht mehr bei uns einmischen".

Ihr Vater ist Engländer. Beide Eltern sind überzeugte Unionisten. Sie hielten mit ihrer Meinung hinter dem Berg. An mir konnten sie die Folgen meines öffentlichen Eintretens für den Fortbestand des Königreichs miterleben. Ich geriet unter nationalistischen Dauerbeschuss. Einer der bekanntesten Theologen Schottlands strafte mich dafür ab, als "Fremder" sein Land zu beleidigen. Ein Kneipenbesuch letztes Wochenende geriet zum Spießrutenlauf durch den örtlichen Plebs, der mich mit den Worten "Hallo, du Saftarsch!" begrüßte.

Innere Feindseligkeit war eine Konstante schottischer Geschichte vor der Union 1707. Der Historiker Niall Ferguson nennt seine Heimat "Europas Afghanistan". Erst der Zusammenschluss mit dem reicheren und friedlicheren England stoppte die Selbstzerfleischung durch Stammesherren und religiöse Fundamentalisten. Nach der Union verwandelte sich der failed state zum "Silicon Valley des 18. Jahrhunderts".

Ferguson versteht die Einschüchterungskampagne der Nationalisten als Wiederaufflammen alter Gewohnheiten. Wie immer die Schotten nun mit den Geistern, die sie riefen, fertig werden – das restliche Europa muss das Drama, das sich hier abspielte, als Warnung für den ganzen Kontinent verstehen. In Europa gibt es viele Schottlands.

Zwar traten die Nationalisten im britischen Norden so auf, als seien sie die besseren Europäer. In Wahrheit ist ihre vorgebliche Europafreundlichkeit nur Teil einer Strategie, ihre angebliche moralische Überlegenheit unter Beweis zu stellen. In Wahrheit lehnte die Scottish National Party (SNP) die Einführung des Euro ab. Einwände gegen ihre Pläne von bedeutenden Europäern wie dem schwedischen Außenminister Carl Bildt taten sie als Geschwätz ab.