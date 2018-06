Im März dieses Jahres erklärte der schottische Ministerpräsident und Separatistenführer Alex Salmond, er bewundere Präsident Wladimir Putin für dessen Wiederherstellung russischen Nationalstolzes. Jetzt will er es ihm gleich tun. Sollte Schottland sich nach dem Referendum am 18. September vom Vereinigten Königreich trennen, kann er sich der Zustimmung Putins gewiss sein – als nachträgliche Rechtfertigung für die Volksabstimmung und Abspaltung der Krim von der Ukraine.

Der Vergleich zwischen den beiden Abstimmungen erscheint absurd. Schon die Ausgangslage ist eine andere: Auf der Krim schuf Putin erst militärisch abgesicherte Tatsachen, bevor er die Annexion durch ein kurzfristig anberaumtes und mit fragwürdigen Methoden durchgeführtes Referendum nachträglich vom Volk absegnen ließ.

Die schottische Abstimmung ist das Kernstück des Regierungsprogrammes der Scottish National Party (SNP). Sie wurde demokratisch gewählt. Der britische Premier David Cameron drängte den noch zögernden Salmond sogar, sie endlich durchzuführen. Er hatte genug von dessen ständigem Gemaule über die angebliche Benachteiligung Schottlands. Sie vereinbarten die Modalitäten in einem gemeinschaftlich unterschriebenen Vertrag. Das schottische Parlament schuf die rechtliche Grundlage.

Doch gibt es Parallelen zwischen Schottland und der Krim, zunächst in der Entstehungsgeschichte. Jahrzehntelang lebten Russen und Ukrainer relativ spannungsfrei zusammen. Im Großbritannien der siebziger Jahre war das nicht anders: Schotten und Engländer kriegten sich nur bei Rugby- und Fußballländerspielen in die Haare. Als in Osteuropa die sozialistischen Systeme zerfielen, lebte dort der ethnische Nationalismus wieder auf. In Großbritannien ernteten die schottischen Nationalisten die Früchte von Margaret Thatchers Zerschlagung der quasi-sozialistischen Nachkriegsordnung, in der es gerade in Schottland kaum einen nicht staatlich dirigierten oder dem Staat gehörigen Wirtschaftssektor gab.

Der Aufstieg der Nationalisten

Zunächst erstarkte die Labourpartei. Anfang des letzten Jahrzehnts waltete sie im britischen Norden fast nach Belieben. Schottland war de facto ein Einparteienstaat. Das führte zu Amtsanmaßung und Korruption. Als Tony Blair sich die marktwirtschaftlichen Grundsätze Thatchers aneignete, führte das zu einer tiefen Desillusionierung der traditionellen Arbeiterklasse. Eine neu formierte Scottish Socialist Party (SSP) nahm New Labour bei den schottischen Parlamentswahlen 2003 sechs Mandate ab.

Schottisches Referendum Warum Schottland? Schottland und die britische Krone bekämpften sich das ganze Mittelalter lang, bis beide Seiten 1707 ein Abkommen schlossen und zum Vereinigten Königreich fusionierten. Schottland entschloss sich vor allem aus Geldnot zu diesem Schritt. Heute haben die Schotten ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als andere Einwohner der Insel. Seit Jahren setzen sich schottische Nationalisten für mehr Eigenständigkeit ein. 1997 erreichten sie per Volksabstimmung, dass Edinburgh wieder ein Parlament zugesprochen bekam und weitgehende Autonomie bei der Bildungs-, Gesundheits-, Umweltpolitik sowie der Justiz. Befeuert durch gute Wahlergebnisse will die Scottish National Party (SNP) noch einen Schritt weitergehen und das Volk über die völlige Unabhängigkeit von Großbritannien abstimmen lassen. Sie spricht von "Wahl zwischen Zukunft und Stillstand": Das Hauptargument: Die Schotten könnten am besten alleine entscheiden, wie sie ihren Reichtum verteilen. Das will nun die britische Zentralregierung aufhebeln: Sie verspricht den Schotten mehr steuerliche Freiheit, wenn sie sich NICHT abspalten. Wer stimmt ab? Im Gegensatz zu dem angestrebten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien ist die Abstimmung am 18. September in Schottland völlig legal. Am 15. Oktober 2012 unterschrieben der schottische Regionalminister Alex Salmond und der britische Premier David Cameron die entsprechende Vereinbarung von Edinburgh. Im Januar 2013 einigte sich das schottische Parlament auf die Frage, die den circa vier Millionen Wahlberechtigten vorgelegt wird: "Should Scotland be an independent country? Yes / No." Auch 16 und 17 Jahre alte Schotten dürfen über ihre Zukunft mitentscheiden. Das Ziel der Bewegung ist es, einen unabhängigen Zukunftsstaat zu gründen, am 24. Januar 2016 soll der erste Unabhängigkeitstag gefeiert werden. Stimmen die Schotten für die Unabhängigkeit, würden im Herbst Verhandlungen über die Zukunft der politischen Beziehung zwischen Schottland und Großbritannien beginnen. Bis 2016 will Schottland auf jeden Fall Mitglied des Vereinigten Königreichs bleiben. Woher kommt das Geld? Die Unabhängigkeitskämpfer haben ein 670 Seiten langes Gutachten erstellt, in dem sie darlegen, dass ein eigener Staat vor allem aus den Erdöl- und Gas-Einkommen leben will. Laut dem Institute of Economic and Social Research sind dies 85 Prozent des gesamten britischen Aufkommens. Allerdings ist Schottland hoch verschuldet, und zwar mit 86 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Die weltweit agierende Royal Bank of Scotland überlebte die Finanzkrise nur, weil sie mit Geld aus London gerettet wurde. So ist das restliche Großbritannien finanziell eng mit der potenziellen schottischen Nationalbank verwoben. Die Gegner der Unabhängigkeit argumentieren, dass jeder sechste Job in Schottland von einem Unternehmen abhängt, das seinen Sitz auf der anderen Seite der Insel hat. Zudem sei, darauf verweisen Ökonomen, der Rest Großbritanniens bisher der wichtigste Handelspartner der Schotten – und damit eine wichtige Einnahmequelle. Über Grenzen hinweg könne sich dieser rege Warenverkehr eintrüben. Völlig offen ist, welche Währung ein unabhängiges Schottland haben würde. Ohne politische Union gebe es keine gemeinsamen Finanzen, heißt es aus London. Behalten die unabhängigen Schotten einfach trotzdem das Pfund, dann sind sie auf den guten Willen der Bank of England angewiesen und können keine eigene Geldpolitik machen. Oder Schottland muss eine neue Währung etablieren. Der Euro ist auf der Insel eigentlich verpönt. Ein Eintritt in den Euro-Raum würde Jahre dauern. Was sagt die EU? Ein unabhängiges Schottland wäre ein Präzedenzfall für die EU. Die europäischen Verträge sehen keine Regeln für den Fall vor, dass sich eine Region von einem EU-Staat lossagt. Es könnte durchaus passieren, dass sich Schottland gemäß Artikel 49 EU regulär um eine Neuaufnahme in die EU bewerben müsste. Die verschuldete Region müsste beweisen, dass sie die Stabilitätskriterien erfüllt. Ein Prozess, der Jahre dauern könnte. Es könnte aber auch sein, dass politisch und rechtlich ein Auge zugedrückt wird. Manche Juristen argumentieren, dass Schottland als Teil eines schon existierenden EU-Staats sogleich ein eigener werden kann. Auch der Rechtsschutz für die in Schottland lebenden Unionsbürger wird als Argument angeführt. Die Unionsbürgerschaft könne wie die Staatsbürgerschaft nicht so einfach entzogen werden. Allerdings haben die europäischen Staats- und Regierungschefs kein Interesse daran, weiteren Separatismusströmungen in Europa Auftrieb zu geben. So würden sie auf eine mögliche Abspaltung Schottlands erst einmal kühl reagieren – zumal am 9. November in Katalonien ein viel komplizierteres Unabhängigkeitsreferendum ansteht, das von der Zentralregierung in Madrid nicht akzeptiert wird.

2006 machte die schottische Geschichte einen unerwarteten Schlenker. Der SSP-Parteigründer Tommy Sheridan besuchte einen Swingerclub in Manchester. Das sexuelle Abenteuer wurde seiner Partei zum Verhängnis. Sie verlor bei den nächsten Wahlen ihre meisten Wähler und sämtliche Sitze – aber nicht an Labour, sondern an die SNP. Seither regieren die Nationalisten, seither fischen sie immer erfolgreicher in jener Gesellschaftsschicht, die man auf Englisch die left behind-tribes nennt, das vom Bürgertum und der Mainstreampolitik vergessene Proletariat. Hätte Sheridan seine Hose anbehalten, wäre es vielleicht nie zum Referendum gekommen.

Der tiefe, an die Krim erinnernde Graben, der sich jetzt zwischen Unionisten und Separatisten auftut und den schottischen Alltag vergiftet, trat erst in den vergangenen Monaten, der seit zwei Jahren zusehends erbitterten Kampagne, offen zutage. Er zieht sich durch Familien, er zerstört Freundschaften, er schlägt bleibende Wunden. Es ist kein ethnischer Riss wie auf der Krim. Schotten stehen gegen Schotten.