Stefan Löfven könnte es tatsächlich schaffen. Am kommenden Wochenende wählen die Schweden einen neuen Reichstag und die Chancen stehen gut, dass wieder ein Sozialdemokrat das Land im Norden Europas regieren wird. Der gelernte Schweißer Löfven soll die frühere schwedische "Staatspartei" wieder dahin führen, wo sie mehr als 60 der letzten 80 Jahre war: an die Macht. Trotzdem dürfte es für die Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SAP) eines der schlechtesten Wahlresultate der Nachkriegsgeschichte werden. Doch dank der Grünen, die auf ihr bestes Wahlergebnis der Geschichte hoffen, und einer möglichen Zusammenarbeit mit der Linkspartei, ist ein Machtwechsel möglich.

Das einstige Stammland der Sozialdemokratie wird seit 2006 von einer bürgerlichen Vier-Parteien-Koalition regiert, die es gut verstanden hat, das sozialdemokratische Erfolgsrezept in Schweden zu kopieren. Den umfassenden Wohlfahrtsstaat, auch "Volksheim" genannt, wollte man nicht mehr grundlegend reformieren, sondern kundenfreundlicher gestalten. Steuersenkungen sollten vor allem kleinen und mittleren Einkommen zu Gute kommen. "Schweden ins Arbeiten bringen", lautete die Kernformel der Bürgerlichen. Dies ging so weit, dass sich die liberal-konservativen Moderaten in Schweden, die führende bürgerliche Partei, ein neues Image verpassten und als "neue Arbeitspartei" auftraten. Die damals jungen konservativen Reformer um den heutigen Ministerpräsidenten Fredrik Reinfeldt und Finanzminister Anders Borg schafften damit 2006 die politische Wende. Und setzte vier Jahre später noch einen drauf. Die Moderaten gewannen 30 Prozent der Stimmen und überholten fast die einst dominanten Sozialdemokraten.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Die kommende Wahl dreht sich nicht mehr um Steuersenkungen, sondern um bessere Wohlfahrt und mehr Gleichheit. Die alte Formel "Arbeit statt Beitrag" verfängt nicht mehr richtig bei den Wählern, seitdem auch Kürzungen in den Arbeitslosenkassen und Steuersenkungen nicht den erhofften Beschäftigungsschub brachten. Die Kritik am Ausverkauf der öffentlichen Infrastruktur und das schlechte Abschneiden des ehemaligen Musterschülers Schweden bei der aktuellen Pisa-Studie machen den Bürgerlichen zudem schwer zu schaffen. Der seit 2003 eingeschlagene Kurs der Moderaten Richtung Mitte hat außerdem die rechte Seite im Parteiensystem weit geöffnet. Genau dorthin stoßen die rechtspopulistischen Schwedendemokraten; die alte Machtarithmetik verändert sich.

Schwedendemokraten im Aufwind

Auf mehr als zehn Prozent kommen die Schwedendemokraten nach aktuellen Umfragen, deren Wurzeln ins Neonazimilieu reichen. Der Parteivorsitzende Jimmie Åkesson hat die Partei erfolgreich aus der extrem rechten Ecke geholt und ihr ein seriöseres Image verpasst. Das "Volksheim" von rechts kommt daher bei vielen ehemaligen Wählern von Moderaten und Sozialdemokraten immer besser an. Dazu hat wohl auch Fredrik Reinfeldt mit seinen Äußerungen selbst beigetragen.

Zwar hat Reinfeldts bürgerliche Minderheitsregierung die Rechtspopulisten bisher vollkommen ignoriert und isoliert. Die liberale Migrationspolitik, für die Schweden bekannt ist, wurde über Blockgrenzen mit den Grünen weitergeführt. Aber in der heißen Phase des Wahlkampfes gab Reinfeldt diese Strategie plötzlich auf. Zuerst forderte er die Schweden auf, ihre Herzen für die Flüchtlinge zu öffnen und weiterhin Offenheit zu zeigen. Dann ergänzte er aber, dass die weltweiten Flüchtlingswellen auch in Schweden auf kurze Sicht zu gesellschaftlichen Spannungen und erhöhten öffentlichen Ausgaben führen werden. Er wolle deshalb keine großen Wahlversprechen machen und wundere sich über die Versprechen der anderen Parteien, so Reinfeldt.

Die Schwedendemokraten jubelten. Jimmie Åkesson bedankte sich bei Reinfeldt auf Twitter: "Der Ministerpräsident hat bestätigt. Die Wahl dreht sich um Wohlfahrt oder Masseneinwanderung."

Reinfeldts Strategie ist aber wohl eine andere. Er versucht die Wahldebatte wieder in Richtung Haushaltsstabilität und wirtschaftliche Lösungskompetenz zu verschieben, dort wo die Moderaten die höchsten Kompetenzwerte aufweisen.

Derweil versuchen Stefan Löfven und seine Sozialdemokraten alles, um den Moderaten keine große Angriffsfläche zu bieten: Löfven spricht mehr über Wirtschaftskompetenz, die Schaffung von Vollbeschäftigung und Haushaltsdisziplin als über die Aushöhlung des Wohlfahrtsstaates und die fünfmaligen Steuersenkungen. Man will die wahlentscheidende Mittelklasse nicht erschrecken. Damit haben sich SAP und Moderate sprachlich und politisch weiter angenähert.



Kleine Parteien profitieren

Besonders kleine Parteien wie Grüne, die Feministische Initiative und am anderen Pol die Schwedendemokraten haben davon profitiert. "Wir kümmern uns nicht darum, ob eure Vorschläge finanziert sind, wir wollen, dass ihr an etwas glaubt." So fasste die Publizistin Katrine Kielos im schwedischen Aftonbladet pointiert die Gegenreaktion der meist jungen Wähler auf den visionslosen Kurs der Großparteien zusammen – die Sehnsucht nach einer echten Alternative nimmt zu.

Zwar führen SAP, Grüne und Linkspartei bisher vor den vier bürgerlichen Regierungsparteien. Aber das Mitte-Links-Lager hat dank der erstarkten Rechtspopulisten keine eindeutige Mehrheit. Dass die Feministische Initiative den Sprung in den Reichstag schafft, ist eher unwahrscheinlich, aber nicht vollkommen ausgeschlossen. Und selbst wenn eine linke Mehrheit nach der Wahl rechnerisch möglich sein sollte, gibt es inhaltlich zwischen SAP, Grünen und Linkspartei einige Divergenzen. Ob und wie die Linkspartei in ein Mitte-Links-Bündnis eingebunden werden soll, ist bisher noch offen.

Für Löfven und seine SAP könnte die Reichstagswahl 2014 indes Segen und Fluch zugleich werden. Womöglich stellt die SAP eine Regierung mit dem schlechtesten Ergebnis der Nachkriegsgeschichte. Dass das geht, hat bereits die Sozialdemokratin Helle Thorning-Schmidt vor drei Jahren in Dänemark bewiesen.