Die USA wollen den Zulauf ausländischer Terrorhelfer in Regionen wie dem Irak oder Syrien unter Strafe stellen. Präsident Barack Obama strebt eine entsprechende Resolution im UN-Sicherheitsrat an. Das berichtet die New York Times. Obama werde am Mittwoch eine Sondersitzung des Weltsicherheitsrates leiten, bei der die Resolution verabschiedet werden soll, heißt es in dem Bericht. Laut zahlreicher Diplomaten ist die Zustimmung für das Papier groß.

Laut dem Resolutionsentwurf sollen alle Länder Gesetze verabschieden, um Personen strafrechtlich zu verfolgen, die sich im Ausland Terrorgruppen anschließen oder nach einem Aufenthalt in Terrorcamps zurückkehren möchten. Auch die Hilfe für Terroristen, etwa das Sammeln von Geld, soll demnach strafbar sein. Dem Papier zufolge sollen zudem Fluggesellschaften gezwungen werden, Passagierlisten zu veröffentlichen, um Verdächtige leichter aufspüren zu können.



Einige europäische Länder haben bereits Gesetze in die Wege geleitet, um die Ausreise und Wiedereinreise gewaltbereiter Islamisten einzuschränken. Nach Syrien oder in den Irak zu reisen, um sich dort einer Terrorgruppe anzuschließen, ist bislang zumeist nicht verboten. Das macht eine Strafverfolgung oft schwierig.



In Deutschland prüft eine Bund-Länder-Gruppe der Innenminister mit dem Titel "Verhinderung der Ausreise von gewaltbereiten Salafisten" derzeit, wie die Ausreise und auch die Wiedereinreise militanter Islamisten verhindert werden kann. Unionspolitiker wollen nach einem Bericht der Welt am Sonntag jedem Deutschen die Staatsangehörigkeit entziehen, der für die Terrorgruppe "Islamischer Staat" kämpft. Die Hürden für eine Ausbürgerung sind in Deutschland sehr hoch, vor allem, wenn der Betroffene keine zweite Staatsbürgerschaft hat.



UN-Resolution schwierig umzusetzen

Nach Ansicht von Antiterrorexperten könnte eine UN-Resolution die Gesetzgebung vereinheitlichen und somit stärken. So könnte ein Rahmen geschaffen werden, der hilft, die Ein- und Ausreise militanter Terroristen nach und von Syrien und in den Irak einzudämmen, heißt es. Zudem könne damit der Gefahr entgegengewirkt werden, die von zurückkehrenden Islamisten ausgeht, die Anschläge in ihren Herkunftsländern planen.

Die Resolution würde unter das Kapitel 7 der UN Charta fallen und wäre damit rechtlich bindend. Wird sie tatsächlich verabschiedet, würde es aber schwer, sie durchzusetzen und zu überprüfen, ob sich die Staaten auch tatsächlich daran halten.

Nach Angaben US-amerikanischer Geheimdienste sind derzeit 15.000 ausländische Kämpfer in Syrien und dem Irak im Einsatz. Sie stammen demnach aus 80 Ländern. Mehr als 2.000 von ihnen sollen aus Europa stammen, etwa 100 aus den USA.