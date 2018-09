Fünf Tage nach der Gefangennahme von 45 UN-Blauhelmen aus Fidschi durch die syrische al-Nusra-Front haben die Rebellen drei Forderungen für eine Freilassung der Soldaten genannt. Wie der fidschianische Brigadegeneral Mosese Tikoitoga am Dienstag sagte, wollen die Al-Kaida-nahen Milizen unter anderem von der Terroristenliste der Vereinten Nationen genommen werden.



Außerdem verlangen sie nach Aussage Tikoitogas humanitäre Hilfe für Teile der syrischen Hauptstadt Damaskus sowie Entschädigungen für die Tötung dreier Kämpfer, die bei einem Gefecht mit UN-Offizieren gestorben waren.

Die UN habe auf Geiselnahmen spezialisierte Vermittler nach Syrien geschickt, sagte Tikoitoga weiter.

Die islamistische al-Nusra-Front hatte die Soldaten am Donnerstag in den umkämpften Golanhöhen entführt, nachdem sie einen Tag zuvor bereits 40 philippinische Soldaten in ihre Gewalt gebracht hatte. Die Philippiner konnten am Wochenende fliehen. Wo die Rebellen die Blauhelme aus Fidschi gefangen halten, ist unklar.