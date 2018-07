Seit mehr als einer Woche greifen die IS-Truppen die kurdische Stadt Kobani (arabisch Ain al-Arab) im Norden Syriens an. Nahezu stündlich steigt die Zahl der Flüchtlinge, mehr als 60 Dörfer wurden evakuiert, an die 130.000 Menschen sollen über die Grenze in die Türkei geflohen sein. Kurdischen Medien zufolge sollen dort die Alten, Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht werden, während die jungen Männer zurück nach Syrien gehen, um dort gegen die Islamisten zu kämpfen.

Die Flüchtlingsbewegung aus dem Norden Syriens ist die Folge einer IS-Offensive gegen die Region um Kobani an der Grenze zur Türkei. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte eroberten IS-Kämpfer dort seit Donnerstag etwa 60 Dörfer. Sie drängten die kurdischen Kämpfer zurück.

Zwar bekämpfen IS-Terroristen schon seit mehr als zwei Jahren die quasi-autonome Kurdenenklave Rojava im Norden Syriens. Im August haben sie durch die Eroberungen im Irak aber moderne Waffen aus dem Arsenal der irakischen Armee bekommen und sind nun damit den kurdischen Kämpfern weit überlegen. Die syrisch-kurdische Armee YPG konnte die Angriffe nicht länger abwehren und forderte internationale Hilfe. Wie diese aussehen könnte, ist allerdings fraglich: Direkte Waffenlieferungen für YPG sind ausgeschlossen, da sie als syrischer Ableger der PKK gelten und damit in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation gelistet ist. Auch die irakisch-kurdischen Peschmerga dürfen keine Waffen an ihre syrischen Verwandten liefern.

In dieses Vakuum kommt nun die demonstrative Unterstützung aus Nordkurdistan, jenseits der türkischen Grenze: Die kurdische Arbeiterpartei PKK schickt bewaffnete Unterstützung. In der Türkei, die die PKK seit Jahrzehnten bekämpft, sorgte vor allem die Akquise neuer Rekruten für Aufregung: In gewohnt pathetisch-leninististischem Jargon hatte die Organisation alle Kurden dazu aufgerufen, mit den "Geschwistern" in Syrien zu kämpfen. "Wenn ihr helfen wollt, dann kämpft!", titelt etwa die PKK-nahe Online-Nachrichtenagentur Firat.

Wie ernst es der PKK ist, kann man von Demhat erfahren. Er arbeitet gerade vom irakischen Teil Kurdistans aus für seine Partei. ZEIT ONLINE berichtet er von tausend Menschen, die aus der Türkei nach Kobani kamen, zudem fünfhundert syrische Kurden, die ihre Familie über die Grenze brachten, um dann zum Kämpfen zurückzukehren. Die Zahlen lassen sich natürlich nicht bestätigen. Demhat aber preist den Stolz und Mut der Kurden, die große Motivation. Außerdem sei die PKK perfekt organisiert: Für diejenigen, die keine Erfahrung mit Waffen haben, gebe es Ausbildungslager. Wer nicht kämpfen könne oder wolle, bekomme eine Aufgabe im Bereich Logistik, Transport oder Versorgung. "Die Männer und Frauen sind motiviert. Sie glauben daran, dass die Freiheit nah ist." Er wählt große Worte, wie die meisten Repräsentanten seiner Partei. Die PKK gefällt sich in ihrer neuen Rolle.

Ein undenkbares Szenario

Es ist eigentlich ein unhaltbarer Zustand für die Türkei: Mehr als hunderttausend kurdische Flüchtlinge kommen über die Grenze, junge Kurden aus der Türkei machen sich auf den Weg nach Syrien, um mit der PKK zu kämpfen. An der Grenze herrscht Chaos, türkische Grenzpolizisten versuchten, die Flüchtlinge mit Tränengas und Wasserwerfern zurückzuhalten, kurdische Demonstranten warfen Steine. Immer wieder wurde die Grenze für einige Zeit teilweise oder komplett geschlossen.



Doch die Lage in Nordsyrien ist dramatisch, die PKK profitiert von der ausweglosen Situation der Kurden. Augenzeugen berichten, dass die Flüchtlinge kaum Hilfe erhalten. Die YPG kämpft allein und nur mit schwachen Waffen gegen die Panzer des IS. Viele Kurden empfinden die Grenze zwischen dem syrischen und dem türkischen Teil Kurdistans ohnehin als Unrecht, da sie von europäischen Kolonialpolitikern nach dem ersten Weltkrieg gezogen wurde. Außerdem sind die Kurden überzeugt von einer mehr oder weniger offenen Unterstützung der Türkei für die IS-Kämpfer: Gerüchte von direkten Waffenlieferungen des Nato-Partners an die Islamisten kursieren, die Islamisten sollen frei an der Grenze herumlaufen und erbeuteten Schmuck verkaufen. Selbst in Istanbul sollen Männer mit IS-Shirts in der Straßenbahn durch die Stadt fahren. Es wächst die Angst in der kurdischen Bevölkerung, sie fühlen sich vom türkischen Staat allein gelassen, dem IS-Terror ausgeliefert. Die passive Haltung der Regierung und das Schweigen um die Befreiung der 49 türkischen Geiseln facht das Misstrauen der Kurden weiter an.



Die PKK zeigt sich entschlossen

So verwaschen sich die türkische Regierung äußert, so entschlossen positioniert sich die PKK. Sie will kämpfen, für die Befreiung der Frau, für Demokratie, für das kurdische Volk und gegen islamistischen Extremismus. Dem Westen gefällt das, den Kurden auch. Die PKK verlangt deshalb, endlich von der internationalen Terrorliste gestrichen zu werden. Doch die brutalen Morde an Dorfschützern, die Anschläge auf türkische Einrichtungen in Deutschland in den neunziger Jahren und die mafiösen Strukturen innerhalb der Partei lassen sich nicht einfach aus ihrer Geschichte löschen.



Trotzdem scheint im Moment selbst das Unmöglichste für die PKK erreichbar. Sie zählt mittlerweile zu den wichtigsten Akteuren in diesem Krieg der staatenlosen Armeen. Ohne internationale Unterstützung hat sie allerdings keine Chance. Doch in einer Zeit der undenkbaren Zwangskoalitionen scheint sie im Angesicht des IS das kleinere Übel zu sein.



Sogar eine Aufhebung des Verbots der PKK scheint plötzlich denkbar. Denn die Bedrohung durch IS geht weiter, das Morden hält an und die Islamisten haben weitere Gebiete in Nordsyrien erobert. Der internationale Druck auf die Türkei wächst, Stimmen nach einer Legalisierung der PKK werden laut. Noch scheint es zwar unwahrscheinlich, aber der IS-Terror hat bereits viel Undenkbares möglich werden lassen. Ihre Fähigkeiten als Alliierter im Kampf gegen IS hat die PKK schon bewiesen, im Umgang mit Waffen und Gewalt ist sie geübt. Die Frage, ob sie auch in Friedenszeiten ein politischer Partner werden kann, müssen die EU, die USA und auch die Türkei jetzt neu bewerten.