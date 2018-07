Der ukrainische Präsident hat den Bewohnern von Mariupol bei einem überraschenden Besuch seine Unterstützung im Kampf gegen prorussische Separatisten zugesichert. Er habe militärische Verstärkung zur Verteidigung in Form von Panzern und Raketenwerfern angeordnet, sagte Petro Poroschenko. Außerdem werde der Luftraum überwacht. Der Feind werde eine vernichtende Niederlage erleiden. "Dies ist unser ukrainisches Land und wir werden es niemanden überlassen", schrieb er am Montag auf Twitter.

Der Besuch von Poroschenko in Mariupol sollte nach Einschätzung von Beobachtern demonstrieren, dass Kiew entschlossen ist, kein weiteres Terrain an die Rebellen zu verlieren. Mariupol ist eine der größten Städte in einem von Separatisten beanspruchten Gebiet. Die Stadt im Südosten der Ukraine war in den vergangenen Tagen in den Fokus des Konflikts gerückt. Rebellen näherten sich bis an die Außenbezirke, möglicherweise mit der Absicht, die Stadt zu erobern und dann einen Korridor zwischen Russland und der von Moskau im März annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim zu schaffen.



Nach den Zwischenfällen am Wochenende schienen sich prorussische Separatisten und die ukrainische Armee zu Wochenbeginn an die Waffenruhe in der Ostukraine zu halten. Die Behörden meldeten keine neuen Verstöße gegen die am Freitag vereinbarte Feuerpause.



OSZE schickt erste Beobachter in die Region

Angesichts der instabilen Lage hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) erste Beobachter in die Region entsandt. Die 59 Experten seien losgeschickt worden, um die fragile Feuerpause zu überwachen, sagte OSZE-Präsident Didier Burkhalter am Montag. Verstärkung müsse aber bald folgen, sagte er.

In einem Telefonat hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag mit dem ukrainischen Präsidenten vereinbart, dass die Waffenruhe schnellstmöglich von den OSZE-Beobachtern überwacht werden müsse.

Separatisten lassen Hunderte Gefangene frei

Teil der Vereinbarung über eine Waffenruhe ist auch ein Austausch von Gefangenen. Die prorussischen Separatisten in der Ukraine hätten 1.200 Gefangene freigelassen, sagte Poroschenko. Er gab die Zahl während seines Besuchs bekannt.