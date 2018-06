Die Friedensgespräche in Minsk stehen möglicherweise auf der Kippe: Ein hochrangiger Rebellenführer der prorussischen Separatisten will die Zugeständnisse der ukrainischen Regierung für den umkämpften Osten des Landes nicht akzeptieren und gar nicht erst nach Minsk reisen. Auch die Feuerpause wird nicht eingehalten: Im Gebiet Donezk sind erneut zwölf Zivilisten getötet worden.

Zwei Menschen starben bei Raketeneinschlägen in der von Rebellen kontrollierten Stadt Donezk, drei weitere wurden verletzt, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Mindestens zehn weitere Zivilisten kamen nach Angaben des ukrainischen Militärs beim Beschuss des Ortes Nyschnya Krynka rund 20 Kilometer östlich von Donezk ums Leben.

Die Separatisten in Donezk sind nach Angaben des Rebellenführers Alexander Sachartschenko zudem nicht bereit, mit der ukrainischen Regierung zu verhandeln. Er lehne die vom ukrainischen Parlament am Vortag verabschiedeten Gesetze für mehr Autonomie in der Ostukraine und eine Amnestie für die Aufständischen ab, sagte Sachartschenko. Die Separatisten wollten selbst entscheiden, "wann und welche Art von Wahlen wir haben werden", sagte er. Auf jeden Fall werde es keine von der Ukraine organisierten Wahlen geben, wurde er von der Nachrichtenagentur Interfax zitiert.



Russland würdigt Kiewer Zugeständnisse als richtigen Schritt

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hingegen wertete die Zugeständnisse der Ukraine als Schritt in die richtige Richtung. Die Autonomiegesetze seien die Voraussetzung für den Beginn eines substanziellen Verfassungsprozesses im Nachbarland. Dazu gehöre der Beginn eines Dialogs, der nationale Versöhnung und Absprachen zum Ziel habe.

Das ukrainische Parlament hatte am Dienstag auf Druck Russlands ein Gesetz verabschiedet, das einen "Sonderstatus" für die Regionen Donezk und Luhansk vorsieht. Es erlaubt den Regionen, die in Teilen von bewaffneten Separatisten kontrolliert werden, eigene Milizen aufzustellen. Zudem garantiert es den Gebrauch der russischen Sprache in allen staatlichen Einrichtungen. Ferner sieht es für den 7. Dezember Kommunalwahlen in den Regionen vor.



Das Parlament in Kiew beschloss am Dienstag außerdem ein Amnestiegesetz für Kämpfer beider Seiten. Die bei den ukrainischen Nationalisten heftig umstrittenen Gesetze wurden kurz vor der Ratifizierung des EU-Assoziierungsabkommens durch die Parlamente in Kiew und Straßburg verabschiedet. Mit ihnen setzt die Ukraine die Vereinbarung um, die am 5. September mit Russland und den prorussischen Separatisten in Minsk getroffen wurde.