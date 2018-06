Die Gegner im Osten der Ukraine wollen die Waffen ruhen lassen, zum ersten Mal seit Monaten. Wenn sich beide Seiten daran halten, ist das erfreulich. Eine Lösung ist damit noch nicht in Sicht. Sie hängt vor allem am künftigen Status der umkämpften Gebiete innerhalb des ukrainischen Staates. Darüber soll erst zu einem späteren Zeitpunkt gesprochen werden.

Zwölf Punkte umfasst das vereinbarte Protokoll, das auch einige der Vorschläge des wenige Tage alten Friedensplans enthält, den der russische Präsident Wladimir Putin während eines Flugs in die Mongolei entworfen hatte. Unter anderem sollen Gefangene ausgetauscht und die Waffenruhe von internationalen Beobachtern kontrolliert werden.

Moskau drängt darüber hinaus seit Langem auf eine Föderalisierung, die den russisch geprägten Regionen der Ukraine mehr Mitsprache gegenüber der Zentralregierung in Kiew einräumt. Grundsätzlich sind sich Putin und sein ukrainischer Amtskollege Petro Poroschenko an dieser Stelle noch nahezu einig. Wie weit mögliche Reformen gehen könnten, darüber gehen ihre Ansichten auseinander.

Die prorussischen Separatisten senden zudem widersprüchliche Signale: Bei den Verhandlungen über die Waffenruhe im belarussischen Minsk schien es, als könnten sie sich auf einen Kompromiss einlassen. Doch Stimmen, die eine Abspaltung und den Anschluss an Russland fordern, gibt es weiterhin – auch heute, während der Verhandlungen in Minsk.



Die ukrainische Armee ist erschöpft

Die Chance, einen stabilen Frieden auszuhandeln, besteht meist nur dann, wenn beide Seiten wissen: Militärisch können wir diesen Konflikt nicht mehr entscheiden. Auf die ukrainische Armee und die mit ihr kämpfenden Freiwilligenbataillone trifft das in diesen Tagen zu. Den prorussischen Milizen und russischen Soldaten im Osten des Landes kann die ausgezehrte und unterentwickelte Truppe immer weniger entgegensetzen. Noch während der Verhandlungen gab es heftige Gefechte um das strategisch wichtige Mariupol am Asowschen Meer; die moskautreuen Separatisten meldeten gar, bereits in die Stadt vorgedrungen zu sein.

Wirkliche Hilfe aus dem Westen kann die ukrainische Armee nicht erwarten, das hat der Nato-Gipfel in Wales noch einmal untermauert. Einzelne Staaten könnten Waffen liefern, das Bündnis will die Modernisierung des ukrainischen Militärs unterstützen. Das alles wird zu lange dauern, die Niederlage droht jetzt.



Das bedeutet auf der anderen Seite: Was der Kreml als Weg zum Frieden verkaufen will, ist vorerst nur die Absicherung dessen, was er militärisch erreicht hat. Die Ukrainer ziehen sich zurück, die Separatisten als Stellvertreter Moskaus behalten die Kontrolle über ihre Eroberungen. Russland verpflichtet sich im Grunde zu nichts. Von einer wirksamen Sicherung der Grenze ist nicht die Rede, ebenso wenig davon, russische Kämpfer und Panzer abzuziehen. Präsident Wladimir Putin argumentiert nach dem bekannten Muster: Man sei schließlich keine Kriegspartei.

Reicht Putin der Status quo?

So bedeutsam es ist, dass jetzt (hoffentlich) nicht mehr geschossen wird, so klar ist doch auch: Befriedet ist dieser Konflikt nicht. Die Ukraine kann den Osten nicht dauerhaft an die Handlager des Kreml verloren geben und sich mit einer weitreichenden Föderalisierung auf Gedeih und Verderb dem Willen Moskaus ausliefern. Putin will offensichtlich genau das: einen Hebel, um jede Westorientierung der Ukraine unterbinden zu können. Doch wie weit treibt er den nationalistischen Furor noch, der seine Macht nach innen und nach außen begründet? Es bleibt die Gefahr, dass er sich mit dem Status quo nicht zufrieden gibt.

Die bisherigen Sanktionen des Westens sind Kosten, die der russische Präsident für seine Ziele in Kauf nimmt. Ihre nochmalige leichte Verschärfung wird sein Kalkül kaum verändern, auch wenn die Maßnahmen langsam zu wirken beginnen. Ob die Waffenruhe nun hält oder nicht, hat Putin wieder einmal perfektes Timing bewiesen und seine Aggression mit dem Anschein verschleiert, um den Frieden bemüht zu sein. Weder die Nato noch die EU hat dagegen eine Strategie. Derzeit sieht es so aus, als habe die Ukraine diesen Krieg verloren.