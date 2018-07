Das Parlament in Kiew hat ein Gesetz verabschiedet, das der ostukrainischen Konfliktregion einen Sonderstatus zubilligt. Damit wolle die Regierung die Selbstverwaltungsrechte der Regionen Donezk und Luhansk stärken, teilte Präsident Petro Poroschenko mit. Um die beiden Städte hatten die prorussischen Separatisten sogenannte Volksrepubliken ausgerufen. Mithilfe von Soldaten und wohl auch Waffen aus Russland verteidigten die Separatisten die Gebiete gegen ukrainisches Militär, das die staatliche Ordnung wiederherstellen sollte. Der prowestliche Staatschef Petro Poroschenko hatte das Gesetz in das Parlament eingebracht.

Das Gesetz über den Sonderstatus gilt für drei Jahre. Es verbrieft etwa das Recht auf die eigene Sprache für die russischsprachige Bevölkerung in den Regionen Donezk und Luhansk. Zudem soll die Selbstverwaltung eigener Gebiete gestärkt werden. Demnach ist auch eine enge Kooperation mit angrenzenden russischen Gebieten geplant.



Die Krim: Spaltung. Flotte, Tataren, Memorandum, Geschichte Die Krim Die Halbinsel Krim – bis auf eine schmale Landverbindung fast eine Insel – ragt ins Schwarze Meer. An der Ostküste reicht ein Landstreifen fast bis an das russische Festland heran. Jalta, im Westen der Krim gelegen, wurde als Ort der Jalta-Konferenz von 1945 bekannt. Dort trafen sich die Sieger des Zweiten Weltkriegs – der sowjetische Diktator Josef Stalin, US-Präsident Franklin Roosevelt und der britische Premierminister Winston Churchill –, um die Nachkriegsordnung für Europa zu besprechen. Die Spaltung 1954 kam die Krim unter Nikita Chruschtschow zur Ukraine, die damals zur Sowjetunion gehörte. Chruschtschow stammte aus der Ukraine. Bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991 spielte diese Zugehörigkeit keine entscheidende Rolle. Dann aber wurde die Krim Teil der unabhängigen Ukraine. Knapp 60 Prozent der zwei Millionen Einwohner der Krim bezeichnen sich als Russen. Die Flotte An der Südküste der Krim liegt die Hafenstadt Sewastopol. Dort ist die russische Schwarzmeerflotte mit Tausenden Soldaten und Militärangehörigen stationiert. 2009 drohte die damalige ukrainische Führung, Russland müsse die Flotte bis 2017 abziehen. Doch nach der Wahl von Viktor Janukowitsch zum Präsidenten 2010 war davon keine Rede mehr: Er stimmte einer Stationierung der Flotte bis 2042 zu. Die Tataren Die Krimtataren stammen ursprünglich von der Krim. 1944 wurden viele von ihnen unter Stalin deportiert. Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 kehrten sie auf die Krim zurück. Sie machen jetzt etwa zwölf Prozent der Bevölkerung aus. In dem Machtkampf der vergangenen Monate hatten sie sich auf die Seite der Janukowitsch-Gegner gestellt. Der Krieg Mitte des 19. Jahrhunderts führte Russland Krieg gegen das Osmanische Reich, unter anderem um die Krim. Frankreich und Großbritannien kamen dem Osmanischen Reich zu Hilfe. Hauptinteresse Russlands war in diesem Krieg der Zugang zum Schwarzen Meer. Das Zarenreich konnte das Gebiet trotz des Krieges in den Jahren 1853 bis 1856 nicht sichern. Es wurde für neutral erklärt. Das Memorandum Das Budapester Memorandum wurde am 5. Dezember 1994 unterzeichnet. Darin garantieren die USA, Großbritannien und Russland unter anderem die Unabhängigkeit und politische Integrität der Ukraine. Die Ukraine verzichtete im Gegenzug auf Atomwaffen und trat dem Atomwaffensperrvertrag bei. Die Absicht der ukrainischen Regierung war, sich besser vor möglichen Gebietsansprüchen zu schützen.

Das Gesetz gesteht den Regionen außerdem eigene Wahlen und die Gründung einer eigenen Volksmiliz in den bislang von prorussischen Separatisten kontrollierten Regionen zu.



Im Gegenzug sollen die Aufständischen in den nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk auf ihre Forderung nach Unabhängigkeit verzichten. Einige Politiker in Kiew sehen in dem Gesetz die Gefahr einer schleichenden Abspaltung der Ostukraine.



Das Parlament beschloss zudem eine Amnestie für die Separatisten. Demnach sollen die Beteiligten an den bewaffneten Kämpfen straffrei bleiben. Nur besonders schwere Verbrechen sollen geahndet werden.

Die Separatisten äußerten sich skeptisch. Sie kündigten aber eine Prüfung von Poroschenkos Gesetz an.

Das Parlament beschloss auch das lang geplante Assoziierungsabkommen mit der EU, das zugleich auch im Parlament in Straßburg zur Abstimmung steht. Der Vertrag war Auslöser des von Gewalt begleiteten Machtwechsels in Kiew. Der Antritt der prowestlichen Führung löste dann die Separationsbestrebungen im Osten des Landes aus. In dem Bürgerkrieg starben viele Menschen. Mittlerweile ist eine Waffenruhe ausgerufen, die weitgehend hält. Beide Seiten tauschten Gefangene aus. Die Bundeswehr will mit Drohnen helfen, die Waffenruhe zu überwachen.