In New York haben die Vereinten Nationen ihre 69. Vollversammlung eröffnet. Die nächsten Monate werden nach Einschätzung von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon entscheidende Weichenstellungen für die kommenden Jahrzehnte bringen. "Diese UN-Vollversammlung wird die wichtigste seit einer Generation und für eine Generation", sagte Ban bei der Eröffnung. Die Generaldebatte, die Aussprache mit Vertretern der 193 Mitgliedsländer und etwa 100 Staats- und Regierungschefs, beginnt am Mittwoch der nächsten Woche – begleitet von mehreren Gipfeltreffen.

"Wir haben wichtige Prüfungen vor uns und hohe Erwartungen an die Ausbreitung von Frieden, Entwicklung und Menschenrechten", sagte Ban. Es gebe viele Gründe, über die Situation der Welt beunruhigt zu sein. So sehe er immer mehr Intoleranz. "Aber es gibt auch gute Gründe für Hoffnung. Und einer ist hier, diese Vollversammlung als Versammlung der Völker."

Der Präsident der Vollversammlung, Ugandas langjähriger Außenminister Sam Kutesa, sagte, die Versammlung solle ein wahres Arbeitsparlament sein. "Es sind so viele Aufgaben anzugehen, wir dürfen keine Sekunde ruhen."