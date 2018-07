Inhalt Seite 1 — Ein paar Tausend Flüchtlinge mehr oder weniger Seite 2 — Das türkische Interesse Auf einer Seite lesen

Innerhalb von zwei Wochen sollen mehr als 140.000 Menschen aus der Kurdenenklave Kobani (arabisch: Ain al-Arab) in Syrien vor den IS-Terroristen über die Grenze in die Türkei geflohen sein. Das berichtete das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR). Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu sprach sogar von 160.000 Flüchtlingen. Kurdische Politiker misstrauen den Zahlen. Sie seien übertrieben. Maximal 30.000 Kurden seien geflohen.



An sich besteht kein Grund, die Zahlen des Flüchtlingshilfswerks anzuzweifeln. Es zählt schließlich zu den Hauptaufgaben des UNHCR, Flüchtlinge in aller Welt zu registrieren und zu versorgen. Aber in diesem Fall hat das UNHCR nicht selbst nachgezählt.



ZEIT ONLINE bestätigte die Sprecherin des UNHCR in der Türkei, Selin Ünal, dass das Hilfswerk keine eigenen Statistiken zu den Flüchtlingen aus Nordsyrien habe. Die Zahlen würden ungeprüft von den türkischen Behörden übernommen.

Das UNHCR hat keine einheitliche Methode, die Zahlen der Flüchtlinge in aller Welt zu ermitteln. "Meistens arbeiten wir eng mit den Behörden zusammen", erklärt Martin Rentsch aus der Pressestelle der UNHCR-Vertretung in Deutschland. Dabei liege es im Ermessen des Hilfswerks, welche Behörden als vertrauenswürdig eingeschätzt werden und welche nicht. "Im Falle der Flüchtlingszahlen aus der Ukraine lagen uns immense Flüchtlingszahlen vor", sagt Rentsch. Schnell sei aufgefallen, dass die Zahlen von den Interessen russischer Behörden geprägt waren. Im Falle der Zahl kurdischer Flüchtlinge in der Türkei könne er jedoch keine politische Motivation erkennen, sagt Rentsch.

Es gebe keinen Grund für Zweifel, sagt auch Ünal. "Die Türkei gewährleistet den Flüchtlingen aus Syrien einen Ausnahmestatus." Da die türkische Regierung den Flüchtlingen einen "vorübergehenden Schutz" gewährleiste, sei es in diesem Fall die Angelegenheit der örtlichen Behörden, die Menschen zu zählen und zu registrieren.



Eigene Zahlen nur für andere Flüchtlinge

Gemeint ist die offene Einwanderungspolitik der Türkei. "Zu Beginn der Krise in Syrien hat die Türkei ihre Grenzen geöffnet und allen Flüchtlingen bis zum Ende der Krise einen Aufenthalt ermöglicht." Außerdem habe die Türkei in Bildung und Wohnraum für die Menschen aus Syrien investiert. Die Aufgabe des UNHCR sei es, die türkischen Behörden mit technischen und materiellen Mitteln zu unterstützen. Für die Registrierung der Flüchtlinge sei das Hilfswerk nicht zuständig. Diese Regelung gelte aber nur für die Flüchtlinge aus Syrien, nicht für Menschen aus dem Irak oder aus Afghanistan: Für sie habe das UNHCR eigene Zahlen. Eine Überprüfung der Schätzungen türkischer Behörden plane das Hilfswerk nicht.

Die Angaben der Verwaltung im syrisch-türkischen Grenzgebiet bleiben also die einzigen Zahlen zu den Flüchtlingen. Das Problem: Das Fehlen unabhängiger Schätzungen schafft Raum für Spekulationen. Beide Seiten, türkische und kurdische Politiker, verfolgen in dem Konflikt in Teilen sehr gegenläufige Interessen.