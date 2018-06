Die US-Luftwaffe hat eine neue Front eröffnet und Angriffe am Euphrat in der irakischen Provinz Anbar geflogen. Ziel des Einsatzes sei es gewesen, den Haditha-Staudamm gegen die Dschihadisten der Gruppe "Islamischer Staat" (IS) zu verteidigen, teilte die US-Armee mit. Die Angriffe dienten der Unterstützung irakischer Sicherheitskräfte und sunnitischer Stämme.

Kurdische Kämpfer eroberten am Samstag im Nordirak mit US-Luftunterstützung einen strategisch wichtigen Berg vom IS. Der Kommandeur der Eliteeinheit sagte der BBC, dies sei ein Erfolg, der einen Schritt zur Rückeroberung der vom IS besetzten Stadt Mossul bedeute. Nach Angaben der BBC starben bei dem Gefecht mehr als 30 IS-Kämpfer. Die amerikanische Hilfe mache einen großen Unterschied, teilten die Kurden mit.

Das US-Militär fliegt seit August Luftangriffe im Nordirak, um die kurdischen Peschmerga-Kämpfer und die irakischen Regierungstruppen in den Gefechten mit dem IS zu unterstützen. Dadurch ist es kurdischen Truppen bereits gelungen, einige der verlorenen Gebiete unter ihre Kontrolle zu bringen.

US-Außenminister John Kerry sprach mit dem Chef der Arabischen Liga, Nabil al-Arabi, über die Bedrohung durch den IS. Beide Politiker betonten die Bedeutung eines entschiedenen Eingreifens, um den Zustrom ausländischer Kämpfer zum IS, dessen Finanzierungsquellen und Anwerbung zu stoppen. Der Kampf gegen den IS müsse vornehmlich im Irak geführt werden, dort verlaufe die Frontlinie gegen die Islamisten.

Mord an US-Journalisten "abscheulich und feige"

Der UN-Sicherheitsrat verurteilte die Ermordung des Journalisten Steven Sotloff durch die Dschihadisten als "abscheulich und feige". Das Verbrechen zeige, welchen Gefahren Journalisten in Syrien ausgesetzt seien und stelle erneut die Brutalität des IS unter Beweis. Die Terrormiliz müsse besiegt werden, forderte der Sicherheitsrat.

Der IS hält einem Bericht des Focus zufolge zwei Deutsche als Geiseln in seiner Gewalt. Es soll sich um frühere Salafisten handeln, die nach Deutschland zurückkehren wollten. Die Dschihadisten betrachteten sie als Verräter. Die beiden Deutschen werden laut Focus mit fünf Briten, drei Franzosen und zwei Belgiern in einem Gefängnis in der syrischen Stadt Rakka festgehalten.