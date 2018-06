Im umkämpften Gebiet Donbass in der Ukraine hat am Abend eine Waffenruhe begonnen. Unterhändler der ukrainischen Regierung und der prorussischen Separatisten hatten sich auf die Feuerpause geeinigt, die seit Freitagabend gilt. Die Kämpfe seien unterbrochen, teilten beide Seiten mit. Das Feuer sei um Punkt 18.00 Uhr (Ortszeit) eingestellt worden.

Darüber hinaus wurde ein Truppenabzug und ein Gefangenenaustausch vereinbart. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko sagte, alle Gefangenen würden "höchstwahrscheinlich" schon am Samstag freigelassen. Auch der Sprecher des Sicherheitsrats, Andrej Lyssenko, kündigte den Austausch für Samstag an, doch der russische Chefunterhändler Michail Surabow gab sich zurückhaltender: Die Freilassung der Gefangenen werde ein Expertenteam organisieren, das überhaupt erst einmal zu gebildet werden müsste. Die Separatisten halten nach eigenen Angaben mehr als 1.000 ukrainische Soldaten gefangen, die prowestliche Regierung etwa 200 prorussische Kämpfer.

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hatte zuvor mitgeteilt, er habe das Militär angewiesen, die Waffen ab 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) ruhen zu lassen. "Wir müssen alles Mögliche und Unmögliche tun, um das Blutvergießen und das Leiden der Menschen zu beenden", schrieb er in einer Erklärung. Der ukrainische Außenminister solle gemeinsam mit der OSZE dafür sorgen, dass die Einhaltung der Waffenruhe durch internationale Kontrollen überwacht werden. Beide Seiten müssten die Feuerpause befolgen.

Auch die Rebellen erklärten sich zu der Waffenruhe bereit. Die Einigung bedeute aber nicht, dass die Aufständischen ihr Ziel einer Abspaltung von der Ukraine aufgäben, sagte ein Separatistenführer in Luhansk nach Angaben russischer Agenturen. Russland begrüßte die Vereinbarung. Man hoffe, dass die Beschlüsse streng eingehalten werden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Der Verhandlungsprozess müsse fortgesetzt werden, um die Krise zu beenden. Russland kündigte an, in den kommenden Tagen einen neuen Hilfskonvoi in die Ostukraine zu schicken.



Sanktionen gegen Russland könnten aufgehoben werden

US-Präsident Barack Obama forderte die Konfliktparteien zu einer Einhaltung des Waffenstillstands auf. Sollte es in den Kampfgebieten ruhig bleiben, könnten die gegen Russland verhängten Sanktionen aufgehoben werden, sagte Obama. Die Aussichten für einen dauerhaften Waffenstillstand beurteilte Obama allerdings zurückhaltend. "Was den Waffenstillstand angeht, sind wir einerseits hoffnungsvoll, mit Blick auf frühere Erfahrungen aber auch skeptisch", sagte er. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon sagte, die Einhaltung der Feuerpause müsse glaubwürdig und umfassend beobachtet werden.



Vereinbart wurde die Waffenruhe beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Minsk. Dort wurde russischen Agenturen zufolge ein aus zwölf Punkten bestehendes Protokoll beschlossen, in dem sich beide Seiten auch auf eine Kontrolle der Feuerpause durch Beobachter der OSZE einigten. Diese Aspekte waren Teil eines Friedensplans von Kremlchef Wladimir Putin. Gespräche über den künftigen Status des Konfliktgebiets Donbass soll es nach Darstellung von Verhandlungsteilnehmern erst zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Um die Einhaltung der Feuerpause zu überwachen, will die OSZE nach den Worten von Russlands OSZE-Botschafter Andrej Kelin ihre Beobachtermission in der Ostukraine von 100 auf 500 Personen ausweiten. Auch die Überwachung durch Drohnen sei im Gespräch. Humanitäre Hilfslieferungen seien ebenfalls vereinbart worden, sagte eine OSZE-Vertreterin.

Es handelt sich um die erste von beiden Seiten vereinbarte Waffenruhe. Eine frühere Feuerpause hatte die Ukraine einseitig ausgerufen, die ukrainische Regierung hatte zuvor lange Zeit Verhandlungen mit den Separatisten abgelehnt. Zur Kontaktgruppe gehören Vertreter der Ukraine, Russlands und der OSZE.



Jazenjuk fordert Rückzug russischer Kämpfer

Die Regierung in Kiew teilte mit, dass die Waffenruhe nach den Bedingungen des Friedensplans von Präsident Poroschenko umgesetzt werden sollte. Ministerpräsident Arseni Jazenjuk forderte unter anderem einen Rückzug russischer und aufständischer Kämpfer aus der Ostukraine und die Wiederherstellung der Kontrollen an der ukrainisch-russischen Grenze. Putins Friedensplan lehnte Jazenjuk ab.



Der Westen wirft Russland vor, die prorussischen Separatisten im Kampf gegen das ukrainische Militär mit Waffen und Soldaten zu unterstützen. Moskau hat dies wiederholt bestritten. Mehrere russische Fernsehkanäle strahlten am Freitag aber fast gleichzeitig Sendungen über "Freiwillige" aus, die im Kampf gegen die ukrainische Armee als "Helden" ihr Leben ließen. In der Ostukraine kam es ungeachtet der Gespräche in Minsk zu neuer Gewalt mit Toten und Verletzten.