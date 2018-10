Am Kilometer 290 durchtrennt der Roosevelt-Fluss die transamazonische Autobahn. Die stundenlange Autofahrt auf der Lehmtrasse, die von Westen nach Osten durch den Regenwald führt, muss unterbrochen werden, man wartet auf eine Fähre. "Aus Gründen der notwendigen Ausgeruhtheit und Alimentation der Fährangestellten bleibt der Fährbetrieb von 11 und 12 Uhr sowie zwischen 19 und 20 Uhr eingestellt", steht auf einem Schild am Ufer. Es ist zehn vor acht am Morgen, aber die Fähre geht trotzdem nicht.

Wir setzen uns zum Flusswirt Gabriel, einem Mann von 73 Jahren. Gabriel hat hier schon Schnaps ausgeschenkt, da gab es noch gar keine Transamazonika, und man kann bei ihm auch essen. Er zeigt auf eine Styroporkiste voller flacher, fester Fische, man fängt sie im Fluss nebenan. "Sehr gesund", sagt der Wirt, "aber die Fische sind weniger geworden als früher. Kein Wunder bei diesem hektischen Flussfähren-Betrieb!"



Der hektische Flussfährenbetrieb lässt im Augenblick noch ein, zwei Stündchen auf sich warten, der Fotograf und der Strandreporter bestellen Cola. Ein Mann mit krausem Haar und Fünftagebart springt auf, er trägt eine halblange Badehose und ein verwaschen-grünes T-Shirt. Er stellt sich als Felix vor und will uns etwas zeigen: Das Malarialabor und die Apotheke in einem Holzhäuschen hier am Fluss. Von beiden ist er der Chef. "In der Regenzeit ist dieser Ort häufig wochen- und monatelang von der Außenwelt abgeschnitten", sagt Felix. Der Rio Roosevelt laufe dann über, die Lastwagen und Busse stellten den Verkehr ein, und selbst Allrad-Autos kämen nur noch schwer voran. In der Regenzeit gebe es viele Probleme an abgelegenen Orten wie diesem hier. Alle drei Sorten Malaria brächen in dieser Gegend aus, und noch viel schlimmere Krankheiten als die Malaria. Mit denen sei man dann allein.

"Aber die Regierung schickt uns für diese Zeiten Vorräte an Arznei", sagt Felix, "und ich bin voll ausgerüstet, um Diagnosen zu erstellen". Viel Schulbildung habe er nicht genossen im Leben, aber die Sache mit den Diagnosen hätten sie ihm in der Stadt beigebracht. "Ich bin von der Regierung zertifiziert!" sagt er.

Es ist schlicht unmöglich, Ärzte in die vielen entlegenen Regionen Brasiliens zu entsenden. Nicht mal alle Kleinstädte haben einen ansässigen Arzt. Vielerorts gibt es nur eine Krankenschwester, anderswo kommt einmal die Woche ein Mediziner mit dem Auto vorbei, und wieder anderswo hilft notdürftig qualifiziertes Personal wie Felix. Für seinen Malaria-Bereitschaftsdienst in der Flussbar zahlt ihm die Regierung umgerechnet 330 Euro im Monat. Ein besserer Verdienst als früher, als er auf der Fähre aushalf.

Wir betreten die Holzhütte und Felix zeigt uns ein Stahlregal voller Arzneimittel. Er greift nach kleinen Päckchen mit Cremepröbchen und überreicht sie uns als Geschenk ("Viel eincremen, die Haut wird schnell trocken in der Sonne!"). Er führt vor, wie man Blutproben nimmt um Malariaerreger darin zu finden. Er öffnet mit dem Schlüssel einen Schrank, in dem ein riesiges weißes Mikroskop steht. Er deutet mit dem Finger auf vergilbte Poster an der Wand, wo verbreitete Krankheiten samt ihrer Erreger abgebildet sind.

"Malaria ist heilbar, das habe ich hier im Griff", sagt Felix, der Buschdoktor, als wir uns verabschieden. Die Fähre kommt, und wir setzen über. Heiß brennt die Vormittagssonne auf die transamazonische Autobahn, wir erinnern uns an den Rat des Buschdoktors studieren unsere Cremepröbchen. "Vaginale Feuchtigkeitslotion" steht auf der Verpackung. Vorerst bleiben wir doch bei Nivea und für den Rest der Fahrt legen wir beim Mückenspray noch mal nach.