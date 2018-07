Der umstrittene Kandidat für den Posten des EU-Wirtschaftskommissars hat vor dem Europaparlament versichert, die EU-Haushaltsregeln auch auf sein eigenes Land anzuwenden. "Ich verspreche Ihnen, dass ich mich für die Einhaltung der Regeln durch alle Mitgliedstaaten einsetze", sagte der Franzose Pierre Moscovici in Brüssel. Große und kleine Staaten müssten die Regeln einhalten – auch Frankreich. "Sie können darauf zählen, dass ich ein gerechter und unparteiischer Schiedsrichter sein werde", versprach er den Abgeordneten.

Kritiker befürchten, dass der Sozialist Moscovici gegenüber der Regierung in Paris nachlässig sein könnte. Besonders aus Deutschland war die Befürchtung geäußert worden, der designierte Kommissar könne vor Sanktionen gegen sein eigenes Land zurückschrecken, obwohl Frankreich seit Jahren und auch in Zukunft gegen die EU-Defizitregeln verstößt. Frankreich hat angekündigt, voraussichtlich erst 2017 und damit zwei Jahre später als geplant die Neuverschuldung unter die Grenze von drei Prozent der Wirtschaftsleistung drücken zu können.

Harte Kritik musste Moscovici auch für seine Bilanz als Finanzminister einstecken, die eine Abgeordnete als "fürchterlich enttäuschend" bezeichnete. Auf dem Posten war es ihm nicht gelungen, die Schulden Frankreichs in den Griff zu bekommen. Der Franzose konterte mit dem Verweis auf von ihm angestoßene Reformen, räumte aber auch ein: "Das braucht Zeit." Auch Deutschland habe unter dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder die EU-Haushaltsregeln verletzt. "Deutschland hat zehn Jahre gebraucht, um vom kranken Mann Europas zur stärksten Volkswirtschaft zu werden." Frankreich selbst erhofft sich durch die Besetzung Moscovicis einen Impuls für eine stärker am Wachstum orientierte Wirtschaftspolitik.

Die Angriffe auf den Politiker haben mit der Personalpolitik des künftigen Kommissionschefs Jean-Claude Juncker zu tun. Er will manche Posten ausgerechnet mit Kandidaten besetzen, die manchen ungeeignet erscheinen: Der an der stark kritisierten Mediengesetzgebung seines Landes beteiligte Ungar Tibor Navracsics soll das Ressort Kultur bekommen, der Euro-kritische Brite Jonathan Hill die Aufsicht über die Finanzbranche. Der Spanier Miguel Arias Cañete, ein Lobbyist der Ölbranche, soll neuer Klima-Kommissar werden. Juncker will mit den Personalien mögliche Konflikte mit diesen Ländern entschärfen und sie gleichzeitig in diesen Bereichen zu einer besonders verantwortlichen Politik verpflichten.

Juncker entmachtet Moscovici offenbar schon vor der offiziellen Ernennung

Nach Angaben des Grünen-Europaabgeordneten Sven Giegold hat Juncker "eine spezielle Regel exklusiv" für Moscovici geschaffen. Giegold veröffentlichte auf seiner Internetseite ein Dokument zur Aufgabenverteilung in der neuen Kommission. Demnach muss Moscovici Entscheidungen zur Koordination und Überwachung der Haushalts- und Wirtschaftspolitik der Mitgliedsstaaten gemeinsam mit dem Vizepräsidenten für Euro und Sozialen Dialog, Valdis Dombrovskis, erarbeiten und einreichen. "Dombrovskis soll wohl dafür sorgen, dass auch der Sozialist Moscovici einen knallharten Sparkurs einschlägt und durchzieht", vermutete Giegold.

Nach der Anhörung Moscovicis müssen sich auch der künftige EU-Agrarkommissar Phil Hogan aus Irland und die für das mächtige Wettbewerbsressort vorgesehene Dänin Margrethe Vestager den Fragen der Abgeordneten stellen. Die Anhörungen der 27 neuen Kommissare dauern noch bis Anfang kommender Woche. Das Europarlament muss die neue Kommission von Präsident Jean-Claude Juncker noch billigen. Sie soll am 1. November ihre Arbeit aufnehmen.