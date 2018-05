Nahe der zwischen Nord- und Südkorea umstrittenen Seegrenze haben sich Patrouillenschiffe beider Länder nach Angaben aus Seoul unter Beschuss genommen. Der kurze Vorfall habe sich am Morgen in der Nähe der Insel Yeonpyeong ereignet, nachdem ein nordkoreanisches Schiff in südliche Gewässer vorgedrungen sei, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Seoul. Es habe keine Schäden gegeben, hieß es weiter.

Die südkoreanische Insel Yeonpyeong liegt an der sogenannten Nördlichen Grenzlinie. Diese war nach Ende des Korea-Kriegs 1953 von US-geführten UN-Truppen einseitig beschlossen worden, die Regierung in Pjöngjang erkennt sie bis heute nicht an. In dem Gebiet hatte es schon mehrere Seegefechte zwischen den Staaten gegeben.



Südkorea und Nordkorea befinden sich formal noch immer im Kriegszustand – nach dem Krieg wurde kein Friedensvertrag geschlossen. Die Beziehungen waren in den vergangenen Monaten stark angespannt. Die kommunistische Regierung in Pjöngjang zeigte sich verärgert über mehrere Militärmanöver Südkoreas mit den USA. Sie testete daraufhin mehrere Raketen, was seinerseits von Seoul und der internationalen Staatengemeinschaft scharf verurteilt wurde. In den vergangenen Tagen hatte es wiederum eine kleine Annäherung zwischen den beiden Staaten gegeben.