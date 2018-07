Es gab mal eine Zeit, da habe ich mich auf HSV-Spiele gefreut. Die Jüngeren werden sich das kaum vorstellen können, aber ich hatte tatsächlich Spaß daran, mir die Spiele dieses Vereins anzugucken. Inzwischen ertrage ich sie nur noch – und es fällt mir immer schwerer.

Die Leistung gegen Hertha BSC Berlin war eine absolute Frechheit und die 0:3-Niederlage nur die logische Konsequenz daraus. Der HSV kann sogar noch froh sein, dass die Niederlage nicht deutlich höher ausgefallen ist. Die Fans wiederum können froh sein, dass die Zeit der Zweifel nun endlich vorbei ist, denn nach dem Spiel gegen Berlin ist zumindest eines klar: Auch in dieser Saison ist Abstiegskampf angesagt. Ob die Hamburger dann wieder mit einem blauen Auge davon kommen? Ich würde nicht darauf wetten.

"Ich will mit 38 Jahren noch Fußball spielen. Solange ich gesund bin und gute Leistungen bringe, will ich gegen den Ball treten. Das würde ich sogar in der 2. Liga machen." Dieses wenige Tage alte Zitat stammt von HSV-Kapitän Rafael van der Vaart, dem es gegen Berlin erneut gelungen ist, von allen schlechten HSV-Spielern der Schlechteste zu sein.



Ich traue van der Vaart durchaus zu, dass er mit 38 noch Fußball spielen wird – wie ein 38-Jähriger spielt er ohnehin schon. Ich hoffe nur, dass er seiner Leidenschaft dann nicht mehr beim HSV nachgehen wird. Denn ehrlich gesagt ist er, genauso wie Marcell Jansen, schon lange keine Verstärkung mehr für die Mannschaft. Warum HSV-Trainer Joe Zinnbauer gegen Berlin auf den Holländer statt auf Neuzugang Lewis Holtby gesetzt hat, kann ich absolut nicht nachvollziehen.

Aimen Abdulaziz ist Journalist, für ZEIT ONLINE schreibt er die HSV-Kolumne „Sergejs Erben“, benannt nach Ex-HSV-Spieler Sergej Barbarez. Nach Auffassung des Autors einer der besten Spieler aller Zeiten – weltweit. Als Zwölfjähriger war Abdulaziz beim legendären 4:4 gegen Juventus Turin im Volksparkstadion – spätestens seitdem verzeiht er seinem HSV (fast) alles.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gegen Hertha schlug mein Mitbewohner und Leidensgenosse Freddi vor, zu zählen, wie oft der HSV es schafft, drei erfolgreiche Pässe hintereinander zu spielen. Ergebnis: nicht sehr oft. Dieses kleine Spiel hat mir deutlich vor Augen geführt, wie unstrukturiert und unbeholfen die Mannschaft im Spielaufbau agiert. Wenn drei erfolgreiche Pässe hintereinander eine solch große Herausforderung für das Mittelfeld darstellen, ist es nicht verwunderlich, dass Hamburger Torchancen Mangelware sind. Ohne Torchancen gibt es keine Tore, und ohne Tore keine Siege.

Momentan steht der HSV mit sechs Punkten noch auf dem Relegationsplatz, weil Freiburg und Bremen es irgendwie hinbekommen haben, noch schlechter in die Saison zu starten. Entweder der HSV vertraut darauf, dass die Formkrise der direkten Konkurrenten über die gesamte Saison anhält, oder er fängt endlich an, guten Fußball zu spielen. Und zwar nicht nur sporadisch gegen ausgewählte Gegner wie Bayern oder Dortmund, sondern konstant.

Am Mittwoch trifft der HSV im Pokal auf Bayern München. Es gab Zeiten, da habe ich mich auf diese Spiele gefreut. Zeiten, in denen diese beiden Clubs sich auf Augenhöhe begegnet sind. Vom Nord-Süd-Gipfel war dann häufig die Rede. Das ist lange her, zumindest kommt es mir so vor. Auf das Spiel am Mittwoch freue ich mich nicht. Ich habe Angst.