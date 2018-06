Bei mehreren Terrorangriffen sind im Irak 42 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt worden. Nach Angaben der Polizei raste in der Hauptstadt Bagdad zunächst ein Selbstmordattentäter mit seinem Auto in einen Kontrollposten im Norden der Stadt. Dabei wurden 13 Menschen getötet und 28 verletzt.

Kurz darauf ging in einer Geschäftsstraße im Nordwesten Bagdads eine Autobombe hoch, die sieben Menschen tötete und 18 verletzte. Zahlreiche Autos und mehrere Geschäfte wurden beschädigt.

Ein zweiter Angriff auf einen Kontrollposten – diesmal im Ortsteil Schula – tötete 18 Menschen und verletzt Dutzende weitere.

Ziel aller Anschläge waren Stadtviertel, in denen mehrheitlich Schiiten leben. Diese werden von den sunnitischen Extremisten der Terrormiliz "Islamischer Staat" als Glaubensabweichler angegriffen. Der IS hat weite Teile des Irak erobert und wiederholt Anschläge in Bagdad verübt. Zu den Terrorattacken vom Samstag bekannte sich niemand.

In der fast ausschließlich von Sunniten bewohnten Stadt Tikrit, 160 Kilometer nordwestlich von Bagdad, vereitelten Soldaten einen Angriff von IS-Kämpfern auf einen Militärstützpunkt. Beamte sagten, vier Männer hätten mit einem Lastauto voller Sprengstoff versucht, das Tor des Stützpunkts zu durchbrechen. Sie seien jedoch von Wachhabenden erschossen worden. Einer der getöteten sei indonesischer Staatsbürger gewesen.

Erst am Donnerstag waren mindestens zwölf Menschen durch eine Autobombe in dem Schiitenviertel Sadr City getötet worden. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden allein im vergangenen Monat mehr als 1.110 Menschen im Irak getötet.