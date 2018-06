ZEIT ONLINE: Herr Miro, in Syrien geht eine internationale Allianz gegen den "Islamischen Staat" vor, der Kampf der Opposition gegen das Assad-Regime spielt in unseren Nachrichten derzeit fast keine Rolle. Sie sind der Finanz- und Wirtschaftsminister der Übergangsregierung der "Syrischen Nationalen Koalition". Was kann eine solche "Regierung" derzeit in Syrien überhaupt ausrichten?

Ibrahim Miro: Die Syrische Nationale Koalition vertritt die moderate Opposition und wurde 2013 in Marrakesch etabliert – unter anderem mit dem Ziel, eine Übergangsregierung einzusetzen. Das hätte eigentlich viel früher geschehen müssen, denn es wurden in Syrien zwar viele Gebiete vom Zugriff des Assad-Regimes befreit, aber Gebiete zu befreien heißt noch nicht, dass man den Krieg gewinnt. Dieser Krieg ist auch ein ökonomischer Krieg, ein Krieg um Ressourcen. Und in Abwesenheit einer anderen Ordnungsmacht konnte Assad diese befreiten Gebieten einfach abschneiden – und sagte den Bewohnern damit: "Wenn ihr Freiheit wollt, dann bekommt ihr Zerstörung und Chaos. Dann gibt es eben keine Regierung mehr, die sich um euch kümmert." Erst im November 2013 gelang es uns, eine Übergangsregierung zu etablieren, der ich nun als Finanz- und Wirtschaftsminister angehöre. Wir versuchen, all jene mit Dienstleistungen zu versorgen, die in den befreiten Gebieten leben. Allerdings sind in der Zwischenzeit 80 Prozent der ursprünglich befreiten Gebiete unter Kontrolle des "Islamischen Staates" geraten. Sie sehen, es ist eine nahezu unmögliche Aufgabe, vor der wir stehen. Aber es gibt keinen anderen Weg.

ZEIT ONLINE: Wie kann man sich Ihre Arbeit vorstellen?

Ibrahim Miro ist Minister für Wirtschaft und Finanzen in der Interimsregierung der Nationalen Koalition der syrischen Revolutions- und Oppositionskräfte – gewissermaßen ein Schattenkabinett für den Fall, dass der syrische Diktator Baschar al-Assad abdankt. Der 36-Jährige kommt aus dem kurdischen Dorf Mozlan im Nordosten Syriens und entstammt einer politisch engagierten Familie. Sein Onkel etwa war Anfang der Siebziger Sekretär der Syrisch-kurdischen Demokratischen Partei, 1973 verhafteten ihn die syrischen Sicherheitskräfte, und er kam für sieben Jahre in Haft. Miros Bruder Jamsheed, ein politischer Aktivist, fiel einem Attentat zum Opfer. Miro hat Wirtschaft in Amsterdam studiert und als Consultant in der niederländischen Zentralbank gearbeitet.

Miro: Wir arbeiten von Gaziantep aus, in der türkischen Grenzregion zu Syrien. Wir haben 450 Mitarbeiter dort, von denen die meisten frühere syrische Regierungsangestellte sind. Wir haben das alles aufgebaut mit 50 Millionen Euro, die wir von der katarischen Regierung erhalten haben, und ich versichere Ihnen, dass ich persönlich weiß, wohin jeder einzelne Euro geflossen ist. Wir sind vollkommen transparent. Gelder, die uns von der Internationalen Gemeinschaft erreichen, fließen hingegen in Projekte in Syrien. Wir haben zum Beispiel fünf Millionen Schulbücher gedruckt und verteilt, wir bezahlen Lehrer in den befreiten Gebieten, wir versuchen, die Getreideversorgung sicherzustellen. Eigentlich bräuchten wir 2,2 Milliarden Euro, um die fünf Millionen Syrer zu versorgen, zu denen wir Zugang haben. Wir haben nicht einmal einen Bruchteil.

ZEIT ONLINE: Wo sind Sie aktiv?

Miro: Wir sind überall dort aktiv, wo sich Gebiete in den Händen solcher bewaffneter Gruppen befinden, die sich als unsere Alliierten verstehen, also moderate Kräfte, keine Dschihadisten. Diese Gruppen wenden sich an uns, weil sie verstanden haben, dass sie mit administrativen Aufgaben überfordert sind. Sie bitten uns, ihnen dabei zu helfen.

ZEIT ONLINE: Aber wie machen Sie das von der Türkei aus?

Miro: Die Hälfte meiner Mitarbeiter pendelt jeden Tag zwischen Gaziantep und Syrien. Wir regieren in Syrien, nur eben von der Türkei aus. Der einzige Grund, aus dem wir unsere Regierungszentrale nicht in Syrien haben, zum Beispiel im befreiten Azaz, ist nicht etwa Feigheit, sondern dass es schlicht dumm wäre, sich ohne Not mit Assads Fassbomben bombardieren zu lassen. Aber wir brauchen mehr Geld, um das alles weiterhin zu leisten. Ich kann ja keine Steuern eintreiben in Syrien!

ZEIT ONLINE: Sie konkurrieren nicht nur mit dem Regime, sondern auch mit dem "Islamischen Staat", der ebenfalls versucht, Regierungsaufgaben wahrzunehmen.

Miro: Der IS ist ein Fremdkörper in Syrien: 12.000 Kämpfer aus aller Welt, ohne gemeinsame Sprache. Das sind Besatzer. Wenn die eine Stadt einnehmen, wird die Stadt erst einmal geplündert. Wenn der IS erst besiegt ist, können wir die Lücke füllen, da bin ich sicher. Aber wir müssen uns beeilen, denn je länger wir warten, desto schwieriger wird es. Der IS hat mehr Geld als die gesamte syrische Opposition.

ZEIT ONLINE: Trotzdem scheint es, dass mache Syrer den Anschein von Ordnung und Stabilität begrüßen, den der IS mit sich bringt.