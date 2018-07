Die Kämpfe zwischen der Terrormiliz "Islamischer Staat" und Kurden in der nordsyrischen Stadt Kobani haben sich auf Viertel im Süden und Westen ausgeweitet. Zudem habe es neue Luftangriffe der US-geführten Koalition auf IS-Stellungen im Osten der Stadt gegeben, teilten die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte und ein Aktivist vor Ort mit. Die IS-Dschihadisten hatten zuvor drei Viertel im Osten der Stadt an der Grenze zur Türkei erobert.

"Sie kämpfen in der Stadt. Hunderte Zivilisten sind geflohen", sagte Rami Abdurrahman, der Direktor der Beobachtungsstelle. "Sie versuchen jetzt, auch vom Südwesten ins Zentrum vorzudringen." Der örtliche Kurdenvertreter Idris Nahsen bestätigte am Telefon, dass es im Ostteil heftige Gefechte gebe. "Die Stadt wird bald fallen", sagte Nahsen auch der BBC. Zugleich kritisierte er, die US-geführten Luftangriffe reichten nicht aus. Die Peschmerga bräuchten Waffen und Munition.

Trotz der andauernden Luftangriffe der internationalen Militärallianz rücken die Dschihadisten seit Tagen immer weiter auf die Stadt vor. Bislang hat die US-Militäroperation gegen den IS etwa 1,1 Milliarden Dollar gekostet. Allein 62 Millionen Dollar wurden für die Angriffe der Marine ausgegeben, teilte das Pentagon mit. Nach Angaben des US-Zentralkommandos feuerten amerikanische Kriegsschiffe im Persischen Golf und Roten Meer 47 Tomahawk-Raketen auf acht Ziele der Al-Kaida-Zelle Chorasan im Westen der syrischen Stadt Aleppo ab. Die Gruppe soll Anschläge im Westen geplant haben. Insgesamt setzte die Navy den Angaben zufolge fast 185 Kriegsgeräte ein.

Die US-Luftwaffe übertraf diese Zahl bei Weitem. Etwa 1.000 Geschosse hätten Kampfjets abgefeuert. Über die Kosten der Air-Force-Operationen wurden keine Einzelangaben gemacht. Zu Beginn der Mission Mitte Juni waren die Ausgaben überschaubar, stiegen jedoch stark an, als die USA am 8. August ihre Luftoffensive gegen den IS im Nordirak starteten. Ende August beliefen sich die Kosten täglich auf 7,5 Millionen Dollar. Im September wurden die Luftangriffe auf Syrien ausgeweitet.

US-Luftwaffe setzte erstmals Kampfhubschrauber ein

In Syrien bombardierte die US-geführte Koalition am Sonntag und Montag IS-Stellungen nahe Rakka, Deir al-Sur und Kobani, teilte das US-Nahostkommando (Centcom) mit. Im Irak seien drei Angriffe gegen die Dschihadisten nahe Falludscha und Ramadi geflogen worden, an denen Belgien und Großbritannien beteiligt gewesen seien.

Die US-Luftwaffe setzte eigenen Angaben zufolge erstmals Kampfhubschrauber gegen den IS im Irak ein. Die Helikopter hätten sich auf Anfrage der irakischen Regierung an mehreren Angriffen beteiligt, teilte das Centcom mit. Da die Hubschrauber tiefer und langsamer fliegen als Kampfjets und Bomber, sind sie durch feindliche Angriffe stärker gefährdet. Wo genau die Helikopter zum Einsatz kamen, wurde nicht mitgeteilt.

Das Pentagon gab außerdem neue Zahlen zu den bisherigen Luftangriffen gegen den IS bekannt. Demnach führten arabische und andere verbündete Staaten der USA rund zehn Prozent der Angriffe aus, knapp 195 von insgesamt fast 2.000 Einsätzen. Die beteiligten arabischen Staaten – Bahrain, Jordanien, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – geben nur ungern Auskunft über ihr Engagement. Dieses hat jedoch für Washington und den Westen hohen symbolischen Wert.