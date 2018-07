Die katalanische Regionalregierung verzichtet nach Angaben aus politischen Kreisen auf das von ihr geplante Unabhängigkeitsreferendum am 9. November. "Die Regierung hat festgestellt, dass die Volksbefragung nicht stattfinden kann", sagte am Montagabend Joan Herrera von der Initiative für Katalonien in Barcelona. Dies sei das Ergebnis eines Treffens der Chefs der das Referendum befürwortenden Parteien mit der Regionalregierung.

Die autonome Gemeinschaft Katalonien wollte am 9. November eine Volksabstimmung über die Unabhängigkeit vom Königreich Spanien durchführen. Spaniens konservative Regierung unter Ministerpräsident Mariano Rajoy betrachtet die geplante Volksbefragung über eine Unabhängigkeit der verhältnismäßig wohlhabenden Region des krisengebeutelten Landes als verfassungswidrig.



Verfassungsrichter hatten das Vorhaben Ende September vorerst gestoppt und ließen die Verfassungsklage der spanischen Zentralregierung gegen die geplante Abstimmung zu. Kataloniens Regierungschef Artur Mas hielt jedoch zunächst weiter an den Plänen für eine Volksabstimmung fest.



Das wirtschaftlich starke Katalonien liegt im Nordosten Spaniens und verfügt über ein eigenes Parlament und eine Regierung. Zwar hatte sich Katalonien im Jahr 2006 schon zur "Nation" erklärt, doch das spanische Verfassungsgericht erkannte der Region diesen Status wieder ab.