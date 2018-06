UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat zum Schutz der Zivilbevölkerung in der von der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) belagerten Stadt Kobani aufgerufen. Wie ein Sprecher Bans in New York mitteilte, appellierte der Generalsekretär dringend an alle, die die Mittel dazu hätten, sofort zum Schutz der Bevölkerung zu handeln.



Diese Forderung erhob Ban vor dem Hintergrund der "groben und grausamen Verletzungen der Menschenrechte", die die Terroristengruppe während ihres "barbarischen Feldzugs" in der Region begangen habe. Ban verfolge mit erheblicher Sorge die IS-Offensive gegen Kobani (arabisch: Ain al-Arab) im Norden Syriens, die zu massiver Flucht von Zivilisten und vielen Toten geführt habe, hieß es weiter in der UN-Mitteilung.

Die Terrormiliz ist nach Angaben von Aktivisten in Randbezirke der seit Wochen umkämpften Stadt Kobani eingerückt und liefert sich heftige Gefechte mit kurdischen Kämpfern. Mustafa Bali von der kurdischen Mediengruppe Freie Medienunion sprach am Montagabend von massiven Straßen- und Häuserkämpfen.



Über 1.000 Waffen abgefeuert

Dem Syrischen Beobachtungszentrum für Menschenrechte zufolge haben die Terroristen bereits einige Gebiete im Osten der Stadt unter ihrer Kontrolle. "Sie kämpfen in der Stadt. Hunderte Zivilisten sind geflohen", sagte der Direktor des Beobachtungszentrums, Rami Abdurrahman. "Sie versuchen jetzt, auch vom Südwesten ins Zentrum vorzudringen." Die in England ansässige Beobachtungsstelle stützt ihre Angaben auf ein Netzwerk von Informanten in Syrien, wegen der Sicherheitslage sind ihre Angaben jedoch von unabhängiger Seite nicht überprüfbar.

Unterdessen gaben die US-Militärs bekannt, was die bisherigen Angriffe auf die IS-Miliz gekostet haben: rund 876 Millionen Euro. Laut dem US-Zentralkommando feuerten amerikanische Kriegsschiffe im Persischen Golf und Roten Meer 47 Tomahawk-Raketen ab. Die US-Luftwaffe übertraf diese Zahl bei Weitem. Rund 1.000 Waffen hätten Kampfjets abgefeuert, hieß es.