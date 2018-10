Die Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) haben Aktivisten zufolge einen weiteren Teilsieg in der Grenzstadt Kobani errungen: Wie die der Opposition nahestehende syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte, haben die Dschihadisten das Hauptquartier der kurdischen Streitkräfte erobert und die Kontrolle über die Kommandozentrale übernommen. Von unabhängiger Stelle konnte dies bislang nicht bestätigt werden.



Gleichzeitig versucht der IS, die Stadt zu isolieren, berichten die syrischen Aktivisten sowie kurdische Beamte. Um Kobani vom Nachschub abzuschneiden, hätten die Terroristen den einzigen Grenzübergang zur Türkei beschossen mit dem Ziel, ihn einzunehmen. Von der türkischen Seite der Grenze aus waren sporadisches Gewehrfeuer und Explosionen zu hören. Über der Stadt stiegen Rauchwolken auf. Die Beobachtungsstelle teilte mit, die Extremisten hätten mehrere Teile Kobanis und seiner Umgebung unter Beschuss genommen.

Auch der örtliche Kurdenvertreter, Idriss Nassan, sagte, die Islamisten versuchten alles, um den Grenzübergang zu erobern. "Sie denken, dass Hilfe (für die kurdischen Milizen) über den Durchgang kommen könnte, deshalb wollen sie die Grenze kontrollieren." Die Kurdenkämpfer gaben derweil ihre Position auf einem Hügel westlich von Kobani auf. Der Rückzug sei aus taktischen Gründen erfolgt, sagte Nassan.

UN-Sondergesandter für Syrien warnt vor Massaker

Unterstützt wurden die kurdischen Milizen einmal mehr von den USA und ihren Verbündeten. Das internationale Militärbündnis habe in der Nacht Stellungen der IS-Kämpfer östlich und südlich von Kobani beschossen, berichtete das Beobachtungszentrum. Nassan fügte hinzu, dass ein Angriff eine Tankstelle von Al-Furat südlich von Kobani getroffen habe, die offenbar unter Kontrolle der Extremisten war.

Der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, warnte vor einem Massaker an den verbliebenen Bewohnern Kobanis. Zwischen 500 und 700 ältere Menschen sowie andere Zivilisten hätten nicht aus der Stadt fliehen können, sagte er in Genf. 10.000 bis 13.000 weitere Menschen seien nahe der türkischen Grenze eingekesselt. Sollte die Stadt an die IS-Extremisten fallen, würden die Zivilisten dort "höchstwahrscheinlich abgeschlachtet", sagte de Mistura. Er erinnerte an die Massaker während des Balkankrieges – besonders in Srebrenica, wo 1995 etwa 8.000 Menschen getötet wurden. "Dort ist Srebrenica", sagte er in Bezug auf die Situation in Kobani.



UN-Generalsekretär Ban Ki Moon habe ausdrücklich klargemacht, dass jeder, der etwas zum Schutz der Zivilisten tun könne, dies auch tun müsse, sagte de Mistura. Dies sei auch von einer entsprechenden UN-Resolution gedeckt. An die Türkei appellierte er, die kurdischen Flüchtlinge über die Grenze einreisen zu lassen. Zudem sollte die Türkei erlauben, dass diejenigen, die von ihrem Menschenrecht auf Selbstverteidigung in Kobani Gebrauch machen wollten, dies auch ausreichend ausgerüstet tun könnten.