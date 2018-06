© Nicole Sturz

Die Weltlage Mitte Oktober 2014 – und das ist nur ein kleiner Ausschnitt: Die Luftangriffe der Amerikaner und ihrer Verbündeten können den Vormarsch der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) nur schwerlich stoppen. Im Schatten dieser Gräuel bombardiert Syriens Diktator Assad weiter sein Volk. Russlands Präsident Wladimir Putin lässt zwar seine Truppen von der ukrainischen Grenze abziehen, aber niemand weiß, wie ernsthaft und dauerhaft sein Rückzugsbefehl tatsächlich ist. Und das tödliche Ebola-Virus hat inzwischen Amerika und Europa erreicht.

Die Konflikte überfordern uns nicht nur wegen ihrer Vielzahl, sondern auch wegen ihrer Unübersichtlichkeit. Beim Thema IS zum Beispiel knallen völlig gegenteilige Interessen aufeinander. Mit Recht kritisieren Europäer und Amerikaner die Türkei, die dem Morden der islamistischen Gotteskrieger in ihrer Nachbarschaft bislang unbeteiligt zusehen. Der türkische Präsidenten Erdoğan sieht in den Kurden und vor allem in deren separatistischer Arbeiterpartei PKK noch immer eine größere Bedrohung als im IS. Allerdings: Ebenso berechtigt ist auch seine Kritik am Westen. Er wirft Europa und Amerika vor, über die Untaten des IS zu vergessen, dass Assads Krieg gegen sein Volk weit mehr Opfer fordert als der Feldzug der Islamisten.

Dennoch: Sollte die nordsyrische Kurdenhochburg Kobani in die Hände des IS fallen, wäre das ein Fanal und demonstrierte die Ohnmacht des Westens wie der arabischen Welt. Auch deshalb hat der amerikanische Generalstabschef Martin E. Dempsey seine Mitstreiter in der Anti-IS-Koalition in dieser Woche zusammengetrommelt. Am Rande von Washington will er mit den Militärchefs Australiens sowie einem Dutzend europäischer und arabischer Staaten beraten, wie der Kampf gegen den IS fortgeführt werden soll, da Luftschläge deren Krieger nicht aufhalten können.

Aber was soll das Ziel des Militäreinsatzes sein? Will man die Terrormilizen nur einstweilen stoppen? Oder will man sie, wie US-Präsident Barack Obama vollmundig verkündet hat, gar "vernichten" und dauerhaft "unschädlich" machen? Überdies: Wie lässt sich zugleich vereiteln, dass Assad den Krieg gegen den IS zu seinem Vorteil nutzt?

Nicht erst seit dem preußischen Militärhistoriker Carl von Clausewitz weiß man, dass man Kriege nicht nur ein bisschen führen kann – und dass man sie stets von hinten denken muss. Das heißt, dass Kampfhandlungen einen strategischen Endzweck haben müssen – und dass dafür ausreichend Mittel, also vor allem Geld, Waffen und Geduld, vorhanden sein müssen.

Erkenntnisdefizit, Koordinationsdefizit, Ressourcendefizit

Ob IS oder Syrien, ob Ukraine oder die Ebola-Epidemie, so unterschiedlich die gegenwärtigen Weltkonflikte auch sind, eines haben sie gemein: Jeweils offenbart sich zunächst ein Erkenntnisdefizit, dann ein Koordinationsdefizit und schließlich ein Ressourcendefizit. Das ist kein Vorwurf, sondern nur eine nüchterne Feststellung. Wir sind für die unübersichtlichen Krisen den 21. Jahrhunderts nur unzureichend gerüstet, mental wie praktisch. Wir, das ist in erster Linie der Westen, das sind wir Deutschen, das sind die Europäer und mit einigem Abstand auch die Amerikaner.

Nur einige Beispiele: Dass Putin mit vermummten Truppen erfolgreich eine illegale Landnahme vornehmen konnte, begriffen wir erst, als er sich die Krim längst einverleibt hatte. Auch, dass die Weltpolitik kein Machtvakuum toleriert, kapierten wir erst, als sich Terrormilizen dieses Vakuum im Irak und Syrien zunutze machten und auf Bagdad vorrückten.

Auch die Gefahr einer Ebola-Pandemie schien man nicht sonderlich zu fürchten, solange das Virus nur Afrika bedrohte. Doch mittlerweile gibt es Ansteckungsfälle und Tote auch in Europa und in den Vereinigten Staaten. Plötzlich schrecken wir auf und stellen zugleich entsetzt fest, wie schlecht wir auf Ebola vorbereitet und dafür ausgerüstet sind. Weil es nicht genügend Flugzeuge mit eigenen Isolierstationen gibt, können Infizierte kaum ausgeflogen werden. Bislang können nur die Amerikaner komplette Krankenhäuser mit allem notwendigen Inventar nach Westafrika transportieren und aufbauen. Bei uns Deutschen reicht es angeblich nur zu einem Lazarett.

Was folgt daraus? So unterschiedlich die Herausforderungen in all diesen Krisen, sie lehren uns dreierlei: Dass wir unsere Warnantennen eher ausfahren und unsere Erkenntnisse weit effektiver bündeln müssen. Dass wir unsere Aktionen schneller und reibungsloser koordinieren und weit mehr Geld in zivile wie militärische Hilfsmaßnamen stecken müssen.

Selbstverständlich lässt sich nicht jeder Konflikt vorhersehen und kann man nicht für alles gewappnet sein. Doch der Wille und die gemeinsame Anstrengung, ab sofort wachsamer, genauer vorbereitet und besser ausgerüstet zu sein, wäre bereits ein gewaltiger Fortschritt.