In kurdischen Liedern wird ständig etwas beweint. Die verlorene Liebe, das verlorene Land. Vor allem das Land. Die kurdische Übersetzung dafür ist welat und bedeutet gleichzeitig "Heimat". Das Wort war in der Türkei verboten, wie die komplette kurdische Sprache und im Besonderen der kurdische Buchstabe "w". Die kurdische Kultur durfte in der Türkei nicht existieren. Im Irak, im Iran und in Syrien wurden die Kurden hingegen mehr politisch als kulturell unterdrückt.

Seit einem Jahr ist der Buchstabe "w" auch in der Türkei geduldet. Plötzlich scheint sie nah, diese Heimat. Aber wer soll dort zusammenleben und vor allem wie? So einheitlich die Kurden von der Sehnsucht nach Heimat singen, so uneins sind ihre Vorstellungen von der Gesellschaft. 25 Millionen Kurden haben mindestens dreimal so viele verschiedene Meinungen darüber, wie ihre Autonomie aussehen sollte. Passenderweise sprechen sie meistens nicht in ihrer Sprache vom Volk, sondern benutzen den arabischen Begriff xelq.



Das Volk ist tief zerrissen. Verstreut auf vier verschiedene Länder und in die Diaspora sprechen sie vier verschiedene Dialekte plus die offiziellen Sprachen. Seit sich bärtige Männer mit Strumpfmasken, schwarzen Flaggen und Messern in die Nachrichten mordeten, sind die Kurden für den Westen die große Hoffnung und zugleich die große Wackelpartie. "Die Kurden" sind kein anerkanntes Volk, das man offiziell unterstützen, sanktionieren oder mit Waffen beliefern könnte. Stattdessen empfängt eine nicht autorisierte Miliz Waffen, die die Anti-IS-Allianz vom Himmel regnen lässt.

In der Enklave Kobani kämpfen seit einem Monat syrische Kurden mithilfe einer internationalen Allianz gegen die IS-Terroristen. Die Welt schaut zu: auf Twitter, in den Nachrichten, auf YouTube. Die Quellen: IS-Propagandafilmchen, Statements der kurdischen Kämpfer und ihrer Unterstützer und schließlich die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in London, die den syrischen Rebellen nahesteht.



Ansonsten bleibt einheimischen wie internationalen Journalisten nichts anderes übrig, als von der türkischen Grenze aus durch ihre Ferngläser und Handydisplays hindurch nach Kobani zu schauen und minutiös die Bombeneinschläge zu twittern. Was wirklich in der Stadt passiert, weiß niemand mit Gewissheit.



Wie alle anderen auch machen die kurdischen Parteien damit Politik. Jede Nachricht aus dem Krisengebiet ist interessengeleitet, sei es aus politischen Zwecken oder um das eigene Überleben zu sichern. Das macht es schwierig, eine Weitwinkelperspektive auf die Geschehnisse in Syrien, in der Türkei und im Irak einzufangen. Ohnehin besteht ein genereller Mangel an zuverlässigen Quellen. "Es gibt genügend unabhängige kurdische Journalisten, aber keine unabhängigen kurdischen Medien", sagt Riza Dinç, Völkerrechtler und Verleger. Er vermisse ein "drittes Auge" auf die Kobani-Krise.

Keine Werbung für unabhängige Zeitungen

Die Zerstückelung der kurdischen Gesellschaft macht eine überparteiliche Berichterstattung so schwer. Dinç weiß das. Er war Herausgeber der kurdischsprachigen Auflage des Monatsmagazins Le Monde diplomatique, das erst gedruckt in Berlin und dann online erschien. Es richtete sich an eine kleine, gebildete, kurdischsprachige Zielgruppe. Und es war ein seltenes Pflänzchen, unterlag es doch keinem ideologischen Leitmotiv. Le Monde diplomatique gehört zu 51 Prozent der französischen Tageszeitung Le Monde. Das Magazin konnte sich nicht halten. Viele Kurden wollten laut Dinç keine Werbung in einer kurdischsprachigen Zeitung schalten, aus Angst um das eigene Image unter türkischen Kunden.



Die wenigsten kurdischen Medien finanzieren sich rein aus Werbeeinnahmen. Die Nachrichtenseite Rudaw wird von der Partei Masoud Barzanis bezahlt, dem Präsidenten der Autonomen Region Kurdistan im Irak. Das spiegelt sich in der Berichterstattung wider. Barzani und seine Peschmergas werden als tapfere Krieger gesalbt. Die Nachrichtenagentur Firat News Ajansihingegen steht der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK nahe, der Fernsehsender SterkTV auch. Aus dieser Perspektive sind die Kurden aus der Türkei und aus Syrien die eigentlichen Helden, die die mutlosen Peschmergas zurück an die Front gegen die IS-Terroristen schleppen mussten. Außerdem erscheint die türkische Regierung in PKK-nahen Medien stets als Feind, während irakisch-kurdische Kanäle ein wesentlich vorsichtigeres und diplomatischeres Bild zeichnen – schließlich blüht der Handel zwischen der kurdischen autonomen Region im Nordirak und der Türkei.



Beschimpfungen innerhalb der kurdischen Gruppen

Dass die kurdischen Medien stets ihre jeweils eigene Wahrheit verkaufen, ist ein Echo ihrer Geschichte. Bis vor wenigen Jahren waren sie in der Türkei verboten, in Syrien, im Iran und im Irak unterlagen sie der staatlichen Zensur. Andersdenkende wurden verfolgt. Das hinterlässt Spuren, nicht nur in den Medien.



So demokratiewillig sich viele Kurden auch gäben, die meisten wurden autoritär sozialisiert, sagt Dinç. Das präge zwangsläufig die heutige Generation an Politikern und Journalisten. Unfreiwillig kopieren sie die Muster ihrer früheren Unterdrücker und verkünden absolute Wahrheiten. Dennoch bleiben sie Unterdrückte und schreiben beständig gegen ihr Unsichtbarsein in der Welt an. Auch wenn sie längst sehr sichtbar sind.