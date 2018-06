Bei Demonstrationen von Kurden in der Türkei sind Medienberichten zufolge mindestens zwölf Menschen getötet worden. Die Nachrichtenagentur Dogan berichtet sogar von 14 Toten, zudem soll es zahlreiche Verletzte geben. Die Kurden fordern ein größeres Engagement der türkischen Regierung gegen die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS). Die Miliz versucht derzeit, die Stadt Kobani an der syrisch-türkischen Grenze zu erobern und rückt immer weiter vor.

Laut Dogan kamen in der osttürkischen Stadt Diyarbakir acht Menschen um, als die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Protestierende vorging. Die Demonstranten hatten zuvor Autos angezündet und Geschäfte beschädigt. Die weiteren Todesopfer waren in anderen Städten der Region zu beklagen. Zu Zusammenstößen kam es auch in der nahe Kobani gelegenen Wüstenstadt Kucuk Kenderciler. Auch in Istanbul setzte die Polizei Tränengas und Wasserwerfer ein, ein Demonstrant soll durch einen Kopfschuss schwer verletzt worden sein.



In den kurdischen Provinzen Diyarbakir, Mardin, Siirt und Van wurde eine Ausgangssperre verhängt. Innenminister Efkan Ala forderte die Demonstranten umgehend zum Rückzug auf, sonst drohten unvorhersehbare Folgen.

Auch in Deutschland Ausschreitungen

Bei einer Straßenschlacht zwischen Kurden und radikalen Muslimen sind in Hamburg mehrere Menschen verletzt worden. Nach einer Demonstration gegen den IS haben sich der Polizei zufolge etwa 400 Kurden in der Nähe einer Moschee versammelt. Dort stellten sich ihnen am Dienstagabend etwa 400 radikale Muslime entgegen. Dabei habe es sich mutmaßlich um Salafisten gehandelt, teilte die Polizei mit. Nachdem die Gruppen begonnen hatten, sich gegenseitig anzugreifen, habe die Polizei Wasserwerfer eingesetzt.

Zuvor hatten etwa 500 Kurden in der Hamburger Innenstadt friedlich Solidarität mit den vom IS bedrängten Menschen in der umkämpften syrisch-türkischen Grenzstadt Kobane gefordert. Anschließend blockierte aber eine Gruppe von etwa 80 Kurden für etwa eine Stunde mehrere Gleise am Hamburger Bahnhof.



PKK droht der Regierung

Der inhaftierte Anführer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), Abdullah Öcalan, schrieb derweil in einer Botschaft, die Regierung habe bis Mitte Oktober Zeit, um ihre Ernsthaftigkeit bei den Friedensverhandlungen mit der PKK zu zeigen. Die schon länger stockenden Gespräche stehen angesichts des Konflikts um Kobani vor dem Scheitern.



Das türkische Parlament hatte zwar den Einsatz der Armee in Syrien und dem Irak autorisiert, doch hat die Regierung von Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu bisher keine militärische Intervention gestartet. Die Kurdenpartei HDP hatte deshalb zu den landesweiten Protesten aufgerufen.

Kämpfe in Kobani

Trotz Luftangriffen der USA und arabischer Verbündeter sowie massiver Gegenwehr kurdischer Kämpfer rückten die IS-Milizen am Dienstag weiter in die strategisch wichtige Stadt an der Grenze zur Türkei ein. "Kobani ist dabei zu fallen", sagte der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan vor syrischen Flüchtlingen. Die Luftunterstützung für die kurdischen Verteidiger reiche nicht aus. Auch der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura forderte eine sofortige internationale Intervention zur Rettung Kobanis.



Zuvor hatten IS-Kämpfer laut syrischen und kurdischen Aktivisten mindestens drei östliche Stadtteile von Kobani eingenommen. Sollten die Dschihadisten die ganze Stadt erobern, hätten sie einen langen, durchgängigen Grenzstreifen zum Nato-Land Türkei unter Kontrolle.