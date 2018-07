Nach Tagen erbitterter Kämpfe zwischen Islamisten und Soldaten im Norden des Libanons hat die Armee Verstärkung bekommen. Mehrere Panzer, Geländewagen und Panzerfahrzeuge wurden in Tripoli am Rand des Viertels Bab Tabbane stationiert, wo es zu den heftigsten Gefechten gekommen war. Im nördlichen Vorort Minje habe die Armee wieder die volle Kontrolle, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur NNA.

In Bab Tabbane waren den ganzen Tag über immer noch Schüsse und Explosionen zu hören. In dem nahe gelegenen Ort Bhannine stürmten Soldaten eine Schule, die von den Terroristen als Stützpunkt verwendet wurde. Einige der Islamisten seien bei dem Gefecht verwundet worden, andere seien geflohen, sagten Armeesprecher. Zwei mit Sprengstoff beladene Autos wurden sichergestellt.

Zu Sonnenuntergang am Sonntagabend rief Justizminister Aschraf Rifi eine Feuerpause aus, um Krankenwagen hinein- und Zivilisten aus den Kampfgebieten herauszulassen. Seit Beginn der Gefechte kamen mindestens zehn Soldaten und vier Zivilisten ums Leben. Unter den mehr als 20 Verletzten war auch ein libanesischer Journalist. Wie viele Opfer es unter den Extremisten gab, war nicht bekannt.



Al-Kaida-Ableger im Libanon

Die Kämpfe dauern schon seit Tagen an. Sie waren nach einer Razzia der Armee in der Region Dinnije ausgebrochen, während der Soldaten drei Terroristen getötet und ihren örtlichen Anführer festgenommen hatten. Am Samstag begann die Armee mit einer Offensive gegen die Islamisten, die sich am Basar von Tripoli verschanzten. Die Armee versuchte, Familien in Sicherheit zu bringen, die in dem Basar eingeschlossen waren. Viele Geschäfte brannten im Zuge der Kämpfe nieder.



Der Al-Kaida-Ableger Al-Nusra-Front forderte die libanesische Armee am Sonntag auf, ihren Einsatz gegen die militante Islamisten zu beenden. "Wir warnen die libanesische Armee vor jeglicher militärischer Eskalation gegen Sunniten in Tripoli", hieß es in einer Erklärung der Gruppe. Andernfalls würden sie jene libanesischen Soldaten töten, die in Gefangenschaft der Terroristen sind.

Religiöse Gräben in Libanon

Im Libanon waren in den vergangenen Monaten mehrere Soldaten durch Angriffen von sunnitischen Kämpfern der Al-Nusra-Front und der Terrormiliz Islamischer Staat getötet worden. Im August hatten Dschihadisten aus Syrien die Grenzstadt Arsal überrannt und mehr als 20 Polizisten und Soldaten gefangen genommen. Zahlreiche Menschen waren bei dem Überfall getötet worden.

Die Al-Nusra-Front hatte als Bedingung für die Freilassung der Gefangenen gefordert, dass die libanesische Regierung aufhöre, die schiitisch-libanesischen Hisbollah-Miliz zu unterstützen, die auf Seiten des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad kämpft. Außerdem solle die libanesische Regierung gefangene Islamisten freilassen. Beides lehnte die Regierung bislang ab.



Der Krieg im Nachbarland Syrien hat auch im Libanon tiefe Gräben aufgerissen. Während die Sunniten mit den syrischen Rebellen sympathisieren, unterstützen die schiitischen Alawiten die syrische Führung um Assad. Auch Tripoli war immer wieder Schauplatz gewaltsamer Auseinandersetzungen. Es war jedoch das erste Mal, dass die Kämpfe den historischen Basar in der Altstadt erreichten.