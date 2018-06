Im Kampf gegen die Terrorgruppe "Islamischer Staat" (IS) will das internationale Bündnis seine Kräfte besser bündeln. Bei einem Strategietreffen in den USA hätten sich die Militärchefs und Verteidigungsminister der Koalition darauf verständigt, "je nach Vermögen der beteiligten Länder ihre Fähigkeiten" zur Anti-IS-Mission beizutragen, teilte ein Vertreter des Pentagon mit. Die Teilnehmer seien sich darüber im Klaren, dass die Kampagne lange dauern werde, sagte US-Präsident Barack Obama zum Abschluss des Treffens bei Washington.



Das Treffen auf dem Militärstützpunkt Andrews wurde von US-Generalstabschef Martin Dempsey geleitet. Großbritannien, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Kanada, Australien sowie fünf arabische Staaten beteiligen sich in Syrien oder im Irak am Luftkrieg der USA gegen den IS. An den Gesprächen nahmen auch Staaten teil, die sich auf andere Weise engagieren. Auch deutsche Vertreter waren dabei.

Zuvor hatten die USA und Saudi-Arabien die bisher stärksten Luftschläge gegen den IS ausgeführt. Nach Mitteilung des Zentralkommandos in Tampa (Florida) wurden nahe der von den Terroristen bedrängten kurdischen Enklave Kobani 21 Angriffe geflogen. Dabei seien mehrere Sammelpunkte, Gebäude, Fahrzeuge und Mörserstellungen der Dschihadisten an der türkisch-syrischen Grenze zerstört worden. Es gebe Anzeichen dafür, dass die Luftangriffe den Vormarsch des IS auf Kobani verlangsamt hätten, so das Zentralkommando. Präsident Obama sagte den Kurden weitere Luftunterstützung zu. Die USA seien zutiefst besorgt angesichts der Lage in Kobani.



Der internationale Kampf gegen den IS wurde indessen durch Gefechte zwischen der Türkei und der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK erschwert. Die türkische Armee flog erstmals seit mehr als eineinhalb Jahren Luftangriffe auf PKK-Stellungen im eigenen Land. Die Kurdenpartei warf dem Militär am Dienstag eine Verletzung der Waffenruhe vor. Diese hatte die Organisation im März 2013 ausgerufen.