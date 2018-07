Der neue Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hofft, dass sich die Beziehung zwischen dem Militärbündnis und der Regierung in Moskau wieder verbessert – trotz des anhaltenden Konflikts mit Russland um die Ukraine. Die Allianz strebe weiter eine "konstruktive Beziehung zu Russland" an, sagte der norwegische Ministerpräsident zu seinem Amtsantritt in Brüssel. "Meine Hauptbotschaft ist, dass es keinen Widerspruch zwischen der Hoffnung auf eine konstruktive Beziehung und einer starken Nato gibt."

Auf ihrem Gipfeltreffen in Wales hatte die Nato beschlossen, ihre Präsenz in Osteuropa dauerhaft zu erhöhen. Zudem will sie eine schnelle Eingreiftruppe zur Verteidigung ihrer Mitglieder aufbauen. Stoltenberg sagte, die Beschlüsse aus Wales stünden für eine klare Linie und garantierten die Zukunftsfähigkeit der Nato.

Russland hatte die Beschlüsse aus Wales hingegen scharf kritisiert. Stoltenberg sagte nun: "Die Nato sucht keine Konfrontation mit Russland." Allerdings könne die Nato keine Kompromisse machen, wenn ihre Prinzipien verletzt würden. Die Nato verurteilt die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland und wirft der Regierung in Moskau vor, den Konflikt im Südosten des Landes mit Soldaten und Waffen angeheizt zu haben.

Stoltenberg verlangt Änderungen in Russlands Handeln

"Wir müssen klare Änderungen in Russlands Handeln sehen", sagte Stoltenberg, dessen Heimatland Norwegen an Russland grenzt. "Änderungen, die eine Einhaltung des internationalen Rechts zeigen."

Stoltenberg übernahm das Amt des Nato-Generalsekretärs am 1. Oktober von Anders Fogh Rasmussen. Von dem Dänen waren in jüngster Zeit vor allem Drohungen und scharfe Kritik an Russland zu hören. Im August drohte Rasmussen noch: "Jeder potenzielle Aggressor muss wissen: Wenn er auch nur daran denkt, einen Nato-Verbündeten anzugreifen, wird er es nicht nur mit Soldaten aus dem betreffenden Land zu tun bekommen, sondern mit Nato-Truppen."