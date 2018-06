Die islamistische Terrormiliz Boko Haram hat in Nigeria Medienberichten zufolge zahlreiche Mädchen und Frauen entführt. Im Bundesstaat Adamawa hätten Kämpfer etwa 40 Mädchen gekidnappt, berichtete die nigerianische Zeitung The Punch. Zuvor seien in dem nordöstlichen Bundesstaat bereits am Wochenende 60 Frauen entführt worden.

Augenzeugen der Überfälle, denen die Flucht in andere Städte gelang, berichteten Reportern von The Punch, dass die Terroristen auf Motorrädern und Lastwagen in die Städte gestürmt seien, um dann von Haus zu Haus zu gehen und junge Frauen aufzusuchen und zu verschleppen. Die Terroristen kontrollierten den Augenzeugen zufolge bereits seit zwei Monaten die Region.

Boko Haram hatte vor einem halben Jahr mehr als 200 Schülerinnen aus der Stadt Chibok im nördlichen Bundesstaat Borno entführt. Berichten zufolge hatten sie einige verkauft oder zwangsverheiratet. Am vergangenen Freitag hatte die nigerianische Regierung bekannt gegeben, sie habe mit der Islamistenmiliz eine Waffenruhe vereinbart und die Mädchen könnten bald freikommen.

Behörden bestätigen Berichte nicht

Die Behörden bestätigten die Berichte über die Überfälle bislang nicht. Der Regierung sind derartige Berichte nach Einschätzung von Diplomaten unlieb, weil sie die verkündete Waffenruhe mit Boko Haram als unglaubwürdig erscheinen lassen. Von Seiten der Terrororganisation wurde ein Waffenstillstand allerdings bislang nicht bestätigt. Diplomatische Kreise in Nigeria vermuten, dass Splittergruppen von Boko Haram die Friedensverhandlungen mit der Regierung ablehnen und auch hinter den jüngsten Gewalttaten stecken.

Der Zeitung Premium Times zufolge zündeten Terroristen auf dem Busbahnhof der Stadt Azare im Bundesstaat Bauchi eine Bombe. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben, zwölf weitere wurden verletzt, wie die Polizei bestätigte. Außerdem hätten mutmaßliche Kämpfer von Boko Haram weitere Dörfer überfallen und dabei mindestens 18 Menschen getötet.

Der nigerianische Außenminister Aminu Baschir Wali hatte am Dienstag bei einem Besuch in Berlin noch die Erwartung geäußert, dass die in Chibok entführten Mädchen "in sehr naher Zukunft" freigelassen werden. Dafür hatten sich weltweit Menschen eingesetzt, unter ihnen Prominente wie Amerikas First Lady Michelle Obama und Hollywoodstar Angelina Jolie. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier will Nigeria am kommenden Wochenende gemeinsam mit seinem französischen Amtskollegen Laurent Fabius besuchen.