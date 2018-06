Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat damit gedroht, die Kosten der EU-Institutionen offenzulegen. Er verschärfte damit den Konflikt mit der EU-Kommission über den italienischen Haushalt. "Wir werden Daten zu allem veröffentlichen, was von diesen Palästen ausgegeben wird. Wir werden einigen Spaß haben", sagte Renzi am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel.

Welche Daten Renzi offenlegen will, ist unklar. Der Finanzrahmen der EU-Kommission ist öffentlich einsehbar.

Zuvor hatte der scheidende EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso sich verärgert gezeigt, dass das Finanzministerium in Rom ein als "streng vertraulich" eingestuftes Mahnschreiben der Kommission zu Italiens Haushaltsentwurf im Internet veröffentlicht hatte. Derartige Konsultationen sollten besser "in einer Atmosphäre des Vertrauens" geführt werden, sagte Barroso.



Renzi gab sich erstaunt über die Reaktion Barrosos. Er verwies darauf, dass Einzelheiten des Briefs bereits in den Medien veröffentlicht worden waren. "Das italienische Budget stellt kein Problem dar", versicherte Renzi.



Neben Italien erhielt auch Frankreich ein Mahnschreiben, in dem EU-Wirtschaftskommissar Jyrki Katainen bis Freitag Erläuterungen zum Budget verlangte. Frankreichs Präsident François Hollande versicherte, er habe nicht die Absicht, den Inhalt eines "privaten Briefs" zu veröffentlichen. Sein Land bleibe den EU-Haushaltsregeln weiter verpflichtet, wolle jedoch "maximale Flexibilität" bei deren Auslegung.

Konsequenz aus der Schuldenkrise

Als Konsequenz aus der Schuldenkrise kontrolliert die EU-Kommission im Herbst die Haushaltspläne aller Euro-Staaten für das kommende Jahr. Einsendefrist war der 15. Oktober, seitdem rechnen die Brüsseler Finanzexperten die Angaben nach.

Kommen die Experten zu dem Schluss, dass ein Land gegen die EU-Defizitvorgaben zu verstoßen droht oder sie andere Ungereimtheiten entdecken, kann die EU-Kommission schriftlich Erläuterungen verlangen.



In ganz harten Fällen darf die Brüsseler Institution sogar einen Haushalt zurückweisen – was bisher noch nicht geschehen ist. Im Zuge der Haushaltsprüfung erhielten in einem ersten Schritt neben Italien und Frankreich auch Österreich, Slowenien und Malta Schreiben mit Bitte um Erläuterungen.