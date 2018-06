Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi hat am Donnerstagmorgen die Vertrauensfrage zur umstrittenen Arbeitsmarktreform im Senat überstanden. Bei der Abstimmung stimmten 165 Abgeordnete für ihn, 111 votierten gegen sein Vorhaben. Vorausgegangen war eine stundenlange, teils chaotische Diskussion in der Kammer. Die Sitzung wurde mehrmals unterbrochen, nachdem unter anderem Senatspräsident Pietro Grasso mit Papier und Büchern beworfen worden war.



Die Arbeitsmarktreform verfolgt unter anderem das Ziel, den Kündigungsschutz zu lockern. Die Vollmacht dafür wird mit dem Gesetz zum Teil an die Regierung delegiert. Außerdem soll es möglich werden, Beschäftigten bei gleichbleibender Bezahlung eine andere Arbeit zuzuweisen.

Die verkrusteten Strukturen am Arbeitsmarkt in Italien gelten als eine der Gründe für die konjunkturelle Schwäche des Landes, das nicht aus der Rezession herausfindet. Die Arbeitslosenquote liegt in Italien bei über zwölf Prozent. Die Reform stieß bei den Gewerkschaften und auch in Teilen von Renzis Demokratischer Partei (PD) auf erbitterten Widerstand. Zuspruch erhielt Renzi dagegen von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sich am Mittwoch zu einem EU-Beschäftigungsgipfel in Mailand aufhielt.



Arbeitsmarktreform nur erste Etappe

Kritiker werfen Renzi vor, seine Pläne würden zu spät greifen oder seien zu vage. Der ehemalige Bürgermeister von Florenz will auch das Steuersystem umkrempeln und die überbordende Bürokratie abbauen. Er hat sich dafür eine Frist bis Mitte 2017 gesetzt.

Vor Kurzem hatte Italien seine Prognosen für die Wirtschaftsleistung in diesem und im kommenden Jahr gesenkt. Die Regierung geht nun davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt 2014 um 0,3 Prozent schrumpfen werde. Für 2015 wurde die Vorhersage auf ein Wachstum von 0,6 Prozent von zuvor 1,3 Prozent zurückgenommen. In den ersten sechs Monaten rutsche die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone wieder in die Rezession. Es ist die dritte innerhalb von sechs Jahren.