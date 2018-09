In Tunesien hat das vorläufige amtliche Ergebnis den erwarteten Sieg der säkularen Partei Nidaa Tounès bestätigt. Das Bündnis verschiedener politischer Kräfte konnte sich 85 der 217 Parlamentssitze sichern, wie die Wahlkommission in der Nacht zum Donnerstag bekannt gab. Die gemäßigt islamistische Ennahda-Partei, die bislang die Mehrheit hatte, erhält demnach 69 Mandate. Sie hatte ihre Niederlage bereits am Montag eingeräumt.

Die Abstimmung am Sonntag war die erste Parlamentswahl seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Zine el Abidine Ben Ali im Januar 2011. Der Umsturz in Tunesien leitete den Arabischen Frühling ein. Seitdem hat das Land einen friedlichen Wandel vollzogen, während andere Staaten der Region wie Syrien oder Libyen in Chaos und Bürgerkrieg versinken. Die Wahl verlief ohne befürchteten Gewalt durch radikale Islamisten, zu der es zuletzt vermehrt gekommen war.

Nidaa Tounès vereint politische Kräfte vom linken bis zum Mitte-Rechts-Spektrum, darunter sind auch Anhänger des 2011 gestürzten Ben Ali. Ennahda war bisher die dominierende Kraft in der Verfassungsgebenden Versammlung, verlor zuletzt jedoch an Rückhalt.



Für den 23. November sind Präsidentschaftswahlen in Tunesien angesetzt. Der Vorsitzende von Nidaa Tounès, der 87-jährige Politikveteran und frühere Regierungschef Béji Caïd Essebsi, gilt auch hier als Favorit.