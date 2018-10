Vormittags gegen halb elf steht Douglas Carswell in seinem Wahlkampfbüro im ostenglischen Badeort Clacton-on-Sea einer ganzen Meute von Journalisten gegenüber. Die BBC ist da, der Daily Telegraph, Al Jazeera fragt ihn nach seiner Nahostpolitik, und eine Handvoll französischer Reporter will wissen, warum Carswell nichts von der EU hält. Einmal mehr nutzt er die Gelegenheit, sich als Rebell gegen die Mächtigen zu inszenieren, als Anwalt der kleinen Leute und Normalbürger. "Wundervolle Menschen", sagt Carswell auf die Frage, wer denn eigentlich seine Wähler hier in Clacton seien. "Wundervoll" ist eines der Worte, mit dem er kritische Punkte einfach überspringt.

Wenn alles so läuft, wie die Umfragen voraussagen, dann wird der Wahlkreis in Essex als erster in Großbritannien einen Abgeordneten der rechtskonservativen, EU- und Einwanderer-feindlichen britischen Unabhängigkeitspartei Ukip ins Londoner Unterhaus schicken. Das wird dann nicht nur eine politische Niederlage für Premier David Cameron und die Tories, sondern auch eine Kränkung. Denn Carswell war bis vor Kurzem einer der Ihren. Sogar einer ihrer Vordenker. Einer der Visionäre und Reformer. Am 28. August jedoch gab er die Hoffnung auf, die konservative Partei von der Notwendigkeit einer neuen Politik zu überzeugen. Stattdessen trat er der Ukip bei. Deren Chef Nigel Farage rief Carswell triumphierend zum Helden aus.

Doch selbst mancher frühere Parteifreund empfindet Respekt für den Abtrünnigen. Denn der wechselte nicht einfach das Parteibuch, sondern verzichtete zugleich auf seinen Sitz im Unterhaus. Vorgeschrieben ist das nicht. Carswell hätte im Parlament bleiben, seine Bezüge und Privilegien behalten und die nächsten Unterhauswahlen im kommenden Frühjahr abwarten können. Jetzt finden stattdessen an diesem Donnerstag in Clacton Nachwahlen statt. Das, sagt Carswell, habe ein Partei-Wechsler zuletzt vor 40 Jahren riskiert: "Ich denke, damit neutralisiere ich den Vorwurf, dass ich etwas Unanständiges getan hätte, weil ich schließlich den Wählern die Entscheidung darüber überlasse, ob ich richtig gehandelt habe oder nicht."

"Lieber Nachbar ..."

Anfang September erschien in der Times ein böser Artikel des bekannten Kolumnisten Matthew Parris, der Clacton und seine Einwohner als einen Ort der Zurückgebliebenen darstellte: "Ein nettes Seebad, das versucht, nicht zu sterben, bewohnt von netten Menschen, die versuchen, nicht zu sterben." Tatsache ist: In Clacton leben überdurchschnittlich viele Menschen über 65. Ein Drittel der Einwohner bezieht die kümmerliche britische Staatsrente. 41 Prozent der Erwachsenen in Clacton haben keine Ausbildung, doppelt so viel wie im übrigen Großbritannien. Jaywick im Westen der Stadt gehört zu den ärmsten Gemeinden des ganzen Landes. Parris folgerte: Die regierende konservative Partei könne Clacton getrost den Rücken zuwenden, die Zukunft spiele anderswo. Douglas Carswell sieht das anders. "Clacton ist ein Mikrokosmos des Landes", sagt er. "Sie finden hier alle Einstellungen und Ansichten."

Im Wahlkampfbüro der Ukip sind die Reporterfragen beantwortet. Der Kandidat hat sich noch mit einer Gruppe Rentner fotografieren lassen, die seit Jahren vergebens gegen den betrügerischen Verlust ihrer Rentenversicherung protestiert. Dann fährt Carswell in die nahegelegene Frinton Street: Propere Bungalows stehen in gepflegten Vorgärten – es ist die Heimat der Wechselwähler. "Wer hier gewinnt, gewinnt in Clacton", hatte am Morgen sein Kampagnenhelfer Daryll Pitcher erklärt, ein treuer Ukip-Anhänger, der als Verkäufer in einem Sportgeschäft auf der Isle of Wight arbeitet und sich für den Wahlkampf Urlaub genommen hat.

Carswell klingelt an jeder Tür. Antwortet niemand, steckt er einen Umschlag durch den Briefkastenschlitz. Der Umschlag enthält einen Brief, der mit "Lieber Nachbar" beginnt und aussieht, als habe er ihn selbst von Hand mit blauer Tinte geschrieben. Kaum ein Politiker in Großbritannien hat so gründlich wie Carswell begriffen, dass die alte Politik der etablierten Parteien sich überlebt hat. Er vergleicht die Tories, Liberaldemokraten und Labour mit dem Schallplattenhändler HMV, der vor einigen Jahren pleiteging. "Wir müssen mehr wie Spotify sein, wir sollten uns entspannen und zulassen, dass Parteien große Koalitionen der unterschiedlichsten Ansichten sind." Schon als er noch für die Konservativen antrat, vermied Carswell es, so gut es ging, das Parteilogo auf seine Wahlkampfbriefe zu drucken. Warum kandidiert er dann jetzt nicht als Unabhängiger? "Stellen Sie sich einen Supermarkt ohne Marken vor, sie würden doch die Orientierung verlieren."