Von einer Waffenruhe in der Ostukraine kann keine Rede mehr sein: Das Stadtzentrum der von Separatisten kontrollierten Stadt Donezk ist wieder bombardiert worden, diesmal hat es unter anderem das Gebäude des Roten Kreuzes getroffen. Ein Mitarbeiter aus der Schweiz wurde dabei getötet, bestätigte das Internationale Kommitee des Roten Kreuzes. Wer für die Bombardierung verantwortlich ist, war zunächst unklar.

Getroffen wurde nach Angaben der prorussischen Verwaltung der Großstadt unter anderem ein Einkaufszentrum. Eine weitere Granate sei in ein Busdepot eingeschlagen, aber nicht explodiert. Bereits am Vortag waren in Vororten von Donezk nahe des Flughafens mehrere Geschosse eingeschlagen, die zehn Zivilisten töteten.



Rund um den Flughafen liefern sich die Separatisten mit der ukrainischen Armee seit Tagen wieder erbitterte Kämpfe. Dabei starben erneut mehrere Menschen. Die Behörden in Kiew berichteten von mindestens sieben getöteten Aufständischen und einem getöteten Soldaten. 18 Soldaten seien verletzt worden. "Wir kontrollieren bereits 90 Prozent des Flughafens und werden den Rest in zwei, drei Tagen einnehmen", kündigte Separatistenführer Alexander Sachartschenko an. Das Militär teilte hingegen mit, der Flughafen sei weiter unter der Kontrolle Kiews.



Waffenruhe von Beginn an brüchig

Offiziell herrscht in der Ostukraine Waffenruhe. Die ukrainische Regierung und die prorussischen Separatisten hatten am 5. September einen Waffenstillstand vereinbart, um die seit Monaten andauernden Kämpfe zu beenden. Hauptbestandteil des Abkommens ist der Rückzug aller Kampfeinheiten auf jeweils mindestens 15 Kilometer hinter die Frontlinie. Die so entstehende 30 Kilometer breite Pufferzone soll unter die Aufsicht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gestellt werden.

Die – von Beginn an brüchige – Waffenruhe in der Ostukraine ist Teil eines Friedensplan des prowestlichen Präsidenten Petro Poroschenko. Dieser wirbt weiter für seinen Europa-Kurs: "Eine Unterbrechung der Reformen wäre eine Katastrophe für die Ukraine", sagte Poroschenko.