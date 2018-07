In der Ostukraine sind im vergangenen Monat zahlreiche Zivilisten während der Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee getötet oder verletzt worden. Seit Beginn der Feuerpause am 6. September wurden bis zum 6. Oktober nach Angaben der Vereinten Nationen 331 Todesopfer gezählt. Allerdings bleibt unklar, wie viele der Opfer nicht der ukrainischen Armee oder den Separatisten angehörten.

Insgesamt ist die Zahl der Toten während des gewaltsamen Konflikts, der Mitte April entbrannte, mittlerweile auf mindestens 3.660 gestiegen, wie aus einem in Genf veröffentlichten Bericht des UN-Büros für Menschenrechte hervorgeht. Weitere 8.756 Menschen seien verletzt worden.

"Die Waffenruhe ist ein sehr willkommener Schritt zur Beendigung der Krise in der Ostukraine", sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Prinz Said Raad al-Hussein. Er fordere alle Parteien dazu auf, diese ernsthaft zu respektieren und aufrechtzuerhalten und die Angriffe auf Zivilisten und die zivile Infrastruktur ein für alle Male zu stoppen.



Zivilisten sterben durch Artilleriebeschuss

Hauptbestandteil des Abkommens ist der Rückzug aller Kampfeinheiten auf jeweils mindestens 15 Kilometer hinter die Frontlinie. Die so entstehende 30 Kilometer breite Pufferzone soll unter die Aufsicht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gestellt werden.

Ukrainische Behörden meldeten, dass die Waffenruhe in den vergangenen Tagen immer häufiger verletzt wurde. Durch Artilleriegefechte in der von Separatisten gehaltenen Stadt Donezk sind in der Nacht zum Mittwoch drei Zivilisten getötet worden. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Stadtverwaltung mit.



Durch die Gefechte wurden außerdem zwei Häuser vollständig zerstört. Ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP beobachtete, wie in der Nacht aus der Richtung des umkämpften Flughafens von Donezk zahlreiche Geschosse abgefeuert wurden. Auch aus der Region Luhansk meldeten die Behörden neue Gefechte.

Die Zahl der von dem Konflikt betroffenen Zivilisten bezifferte UN-Hochkommissar Al-Hussein auf mehr als fünf Millionen. Er forderte, dass alle Menschenrechtsverletzungen rückhaltlos untersucht und verfolgt werden müssten, darunter der Beschuss von Zivilisten, Morde, mutmaßliche sexuelle Gewalt, die illegale Beschlagnahmung von Eigentum sowie die Misshandlung von Gefangenen.