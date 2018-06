In der Ostukraine ist russischen Angaben zufolge nahe der Stadt Donezk ein Massengrab mit mehr als 400 Toten gefunden worden. Das teilte Außenminister Sergej Lawrow der russischen Zeitung Ria Novosti zufolge mit. Es handele sich offensichtlich um den entsetzlichen Beweis für ein Kriegsverbrechen, sagte Lawrow. Gleichzeitig kritisierte er westliche Medien, die nicht über den Fund berichtet hatten. Bereits in der vergangenen Woche seien mehrere Massengräber etwa 35 Kilometer von Donezk entfernt ausgehoben worden.



Lawrow sagte, er erwarte nun "eine klare, verantwortungsvolle Antwort internationaler Organisationen – ohne Vorurteile". Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sei bereits vor Ort.

Die Separatisten aus dem Gebiet Donezk hatten in den vergangenen Tagen von Massengräbern im Konfliktgebiet berichtet, die Zahl der Toten war aber unklar. Am Montag hatte Separatistenführer Andrej Purgin dann von mehr als 400 Leichen in einem Grab gesprochen. Bei den meisten Toten handele es sich seinen Angaben nach um Zivilisten, zitierte ihn die Agentur Interfax. Viele seien derartig entstellt, dass sie nicht einfach identifiziert werden könnten. Die Gräber befänden sich in Gebieten, die zuvor von der ukrainischen Armee kontrolliert worden waren, sagte Purgin.

Kiew spricht von "russischen Lügen"

Eine unabhängige Bestätigung der Zahl gibt es jedoch nicht. Die Regierung in Kiew hält die Darstellung der moskautreuen Separatisten für Propaganda und "russische Lügen", mit denen das ukrainische Militär nach dem Rückzug in schlechtes Licht gerückt werden soll.



In der Vergangenheit wurden bereits Massengräber im Osten der Ukraine gefunden. So etwa in der Stadt Slowjansk, die bis Anfang Juli unter der Kontrolle der Separatisten stand. Die ukrainische Regierung hatte damals bestätigt, dass mit der Suche nach Gräbern begonnen worden sei.



Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind seit Ausbruch der Kämpfe im April mehr als 3.500 Menschen getötet worden. Viele Menschen werden immer noch vermisst.