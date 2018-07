Auf einem Markt in der westchinesischen Region Xinjiang soll eine Gruppe von Attentätern mindestens 22 Menschen getötet haben. Vier mit Messern und Sprengsätzen bewaffnete Uiguren hätten erst mehrere Polizisten getötet und anschließend Standbesitzer auf dem Markt im Bezirk Maralbeshi attackiert, berichtete der US-Radiosender Radio Free Asia und berief sich auf uigurische Polizeibeamte.

Der Radiosender zitierte einen chinesischen Polizisten, der sagte, dass die Marktverkäufer ihre Stände aufschlossen, als der Angriff begann. Dutzende Menschen seien verletzt und die vier Angreifer erschossen worden. Vor allem Han-Chinesen würden den Markt besuchen, hieß es in dem Bericht. Über den Vorfall, der sich am 12. Oktober ereignet haben soll, berichteten weder staatliche Medien noch lokale Behörden.



In der Region Xinjiang kommt es seit Jahren zu Auseinandersetzungen zwischen muslimischen Uiguren und Han-Chinesen. Die Uiguren beklagen, sie würden von der chinesischen Regierung unterdrückt. In den vergangenen Jahren starben während Protesten Hunderte Mitglieder der Volksgruppe. Chinas Regierung sieht aufständische Uiguren als Terroristen an. Seitdem im Mai eine Anti-Terror-Kampagne begonnen hat, wird gegen Verdächtige besonders hart vorgegangen.